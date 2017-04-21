《技术解析》LME期铝可能回撤到1,924-1,931美元区间

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡4月21日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝在每吨1,955美元面临阻力，可能回撤到1,924-1,931美元区间。

图表：tmsnrt.rs/2owxOF7

这道阻力是上升c浪的100%费波纳奇预测位，即始于4月12日低点1,895.50美元的三浪周期的第三浪。

始自4月5日高点1,980美元的下跌趋势线所构成的另一道阻力，与这道阻力一同发挥作用。在周四大涨后，LME期铝不太可能攻破这道阻力进一步上涨。

若升越1,955美元，则会为进入1,970-1,979美元区间打开通道。