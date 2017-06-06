版本:
中国
亚洲 | 2017年 6月 6日 星期二 15:55 BJT

金属期市：LME期铜连三日下跌，受累于对中美经济增速放缓的担忧

路透墨尔本/新加坡6月6日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周二连续第三日下跌，受中国和美国出现经济增长放缓迹象的打压。

0731 GMT，LME三个月期铜已下跌1.1%，每吨报5,564美元，上日下跌0.7%。铜价上周跌至约两周最低水位每吨5,575美元，且在过去一个月一直陷于区间波动。

上海期货交易所期铜合约收跌0.8%，每吨报44,880元人民币(6,603.79美元)。沪锌收跌2.2%，追随钢价疲势。

美国5月服务业活动放缓，新订单大幅减少，但服务业就业指标跳增至近两年高位，表明尽管上月就业岗位增长放缓，但劳动力市场强势依旧。

中国经济5月可能保持稳定，受贸易和投资稳步增长提振，且与美国的经济联系取得积极转变，基建支出也支撑国内经济增长。

NFEx Markets周一宣布，计划在明年第一季推出一个基本金属交易平台，模仿伦敦金属交易所(LME)的远期合约。(完) (编译 王琛/汪红英；审校 李春喜/孙茉莉)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐