金属期市：LME期铜基本持平，日本制造业数据乐观支撑人气

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透墨尔本6月20日 - 伦敦期铜周二基本持平，因数据显示日本制造业信心回升后市场对全球经济的情绪乐观，不过美元上涨限制期铜涨幅。
0140 GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜基本持平于每吨5,719美元，上日上涨1%。铜价在每吨5,645美元左右获得支撑，阻力位在5,800美元左右。
沪铜上扬0.8%至每吨45,940元人民币(6,734美元)。
路透短观调查显示，日本6月制造业信心回升，齐平4月触及的10年高位，且料继续上升几个月，展示出经济复苏的更多证据。
中国日报周二报导称，中国中铁股份有限公司已经与俄罗斯签订总额25亿美元的谅解备忘录，将在俄罗斯修建一条高速铁路。
债权人同意将还款期限推迟四个月，新加坡大宗商品贸易商来宝集团股价周一因此大涨近50%，但交易商、分析师和行业消息人士警告称，困境缓解可能只是暂时的。
日本电线工业会(JCMA)表示，据估计日本5月铜电缆出货量较上年同期增加3%至50,700吨。(完) (编译 王丽鑫/王兴亚；审校 杜明霞/龚芳)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为