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亚洲 | 2017年 6月 20日 星期二 10:24 BJT

金属期市：LME期铜基本持平，日本制造业数据乐观支撑人气

路透墨尔本6月20日 - 伦敦期铜周二基本持平，因数据显示日本制造业信心回升后市场对全球经济的情绪乐观，不过美元上涨限制期铜涨幅。

0140 GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜基本持平于每吨5,719美元，上日上涨1%。铜价在每吨5,645美元左右获得支撑，阻力位在5,800美元左右。

沪铜上扬0.8%至每吨45,940元人民币(6,734美元)。

路透短观调查显示，日本6月制造业信心回升，齐平4月触及的10年高位，且料继续上升几个月，展示出经济复苏的更多证据。

中国日报周二报导称，中国中铁股份有限公司已经与俄罗斯签订总额25亿美元的谅解备忘录，将在俄罗斯修建一条高速铁路。

债权人同意将还款期限推迟四个月，新加坡大宗商品贸易商来宝集团股价周一因此大涨近50%，但交易商、分析师和行业消息人士警告称，困境缓解可能只是暂时的。

日本电线工业会(JCMA)表示，据估计日本5月铜电缆出货量较上年同期增加3%至50,700吨。(完) (编译 王丽鑫/王兴亚；审校 杜明霞/龚芳)
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