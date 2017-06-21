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货币新闻 | 2017年 6月 21日 星期三 11:03 BJT

《技术解析》LME期铜目标位在5,604美元

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿/王涛

路透新加坡6月21日 - 根据波浪形态和费波纳奇回档位分析，伦敦金属交易所(LME)期铜或跌破每吨5,647美元的支撑位，并跌向下一支撑位5,604美元。

技术图：tmsnrt.rs/2sonpki

这两道支撑位分别是从5月8日低位5,462.50美元至6月9日高位5,832美元升势的50%和61.8%费波纳奇回档位。

伦铜正处于C浪，这是始于5,832美元的下跌三浪中的第三浪。C浪能够抵达5,604美元。在进一步下跌之前，伦铜可能温和反弹至5,691美元的阻力位。(完)

(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 王琛；审校 张涛)
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