《技术解析》LME期铝目标位在1,871美元

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡6月21日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝可能跌破在每吨1,885美元的支撑位，跌至1,871美元的下道支撑位，因从6月16日低点1,869美元展开的一波反弹行情已经结束。

图表：tmsnrt.rs/2sRK8Xd

上述支撑位分别是下跌c浪的100%和123.6%费波纳奇预测位，此浪是始于5月26日高点1,968美元三浪周期的第三浪，属于最终可能延伸至1,849美元的更大C浪的一部分。

过去两周，这一C浪在一个下跌通道展开。始于6月20日高点1,910美元的跌势，证实了这个通道依然没有改变。

若LME期铝突破1,899美元，则涨势可能将限于1,908美元。(完)