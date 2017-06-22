《技术解析》LME期铝可能将反弹至1,885美元

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡6月22日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝可能将反弹至每吨1,885美元，因其未跌破在1,862.50-1,871美元的支撑区域。
该区域由5月10日低点和下跌c浪的123.6%费波纳奇预测位构成，此浪是从5月26日高点1,968美元拉出的更大C浪的第三浪。
该C浪的近期部分被限在一个下跌通道中。鉴于此浪已靠近通道线，向上线反弹的机率已然大大上升。
若LME期铝从当前水平进一步滑落，则可能会限于1,862.50美元。(完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 侯雪苹；审校 于春红)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
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