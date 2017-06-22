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货币新闻 | 2017年 6月 22日 星期四 11:37 BJT

《技术解析》LME期铝可能将反弹至1,885美元

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡6月22日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝可能将反弹至每吨1,885美元，因其未跌破在1,862.50-1,871美元的支撑区域。

图表：tmsnrt.rs/2sVNNmV

该区域由5月10日低点和下跌c浪的123.6%费波纳奇预测位构成，此浪是从5月26日高点1,968美元拉出的更大C浪的第三浪。

该C浪的近期部分被限在一个下跌通道中。鉴于此浪已靠近通道线，向上线反弹的机率已然大大上升。

若LME期铝从当前水平进一步滑落，则可能会限于1,862.50美元。(完)

(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 侯雪苹；审校 于春红)
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