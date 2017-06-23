《技术解析》LME期铜可能将重新测试5,691美元支撑位

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿/王涛

路透新加坡6月23日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜或重新测试每吨5,691美元的支撑位，因从6月9日高点5,832美元展开的跌势尚未完成。

图表：tmsnrt.rs/2t0wcKO

该支撑位是从5月8日低位5,462.50美元至6月9日高位5,832美元升势的38.2%费波纳奇回档位。从5,832展开的跌势由三浪组成。

目前只有两浪已经完成。第三浪C浪刚刚开始，可到5,585，此为100%费波纳奇预估水平。C浪至少可延伸至5,657。

铜价只有站上5,775，才预示重返5,832的涨势得以持续。(完)

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