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货币新闻 | 2017年 6月 23日 星期五 12:07 BJT

《技术解析》LME期铝可能下探支撑位1,862.50美元

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡6月23日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝可能下探每吨1,862.50美元的支撑位，因从6月21日低点1,866美元拉出的一波反弹行情可能已经告终。

图表：tmsnrt.rs/2t0Gp9L

这波反弹行情是由1,862.50-1,871美元支撑区域触发的，该支撑区域由5月10日低点和下跌c浪的123.6%费波纳奇预测位组成。c浪是始于5月26日高点1,968美元的更大C浪的第三浪。

这波反弹行情在阻力位1,885美元左右告终。这一C浪似乎已继续向终极目标位1,849美元延伸。若从目前水平进一步上涨，外界将认为这波反弹行情到1,885美元才会止步。

若升逾1,885美元，可能会涨至1,899美元。(完)

(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议) (编译 侯雪苹；审校 于春红)
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