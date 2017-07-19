金属期市：LME期铜徘徊在四个半月高位附近，受中国需求前景支撑

路透墨尔本7月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周三在四个半月高位附近盘整，美元略微走强带来些许压力，但中国工业活动升温帮助推动第二季经济增长，则为市场带来支撑。

专注于新兴市场和大宗商品的对冲基金Academia Capital的投资总监Ivan Szpakowski表示，中国经济表现比预期更为强韧，这令投资者感到放心，这部分归因于中国在今年稍晚召开十九大之前的流动性较为宽松，激发对金属的需求；铜以及其他金属价格因而获得支撑。

“我认为铜价近期内将继续攀升，”Szpakowski说。

0523 GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜跌0.2%至每吨5,995美元，逆转上日涨势。铜价周一触及每吨6,022.50美元，为3月2日以来最高。

上海期交所期铜跌0.2%至每吨47,730元人民币(7,064美元)。

上海期锌金额期铅收窄稍早跌幅至大约1%。LME期镍跌0.9%，部分扭转了上日近2%的涨幅。

美国财长努钦和商务部长罗斯周二表示，他们希望本周与中国就进一步放宽美国企业在中国消费市场的准入达成具体协议。

锌价动能在减弱，中国短缺状况似乎不如预期的那么严重，库存反弹 ，且生产商趁当前高价出售手中的锌。(完) (编译 徐文焰/王颖；审校 高琦/艾茂林)