《技术解析》LME期铜上攻5,689美元未果，或跌至5,592美元

香港个股：酷派尚未完成审计事项涉多笔款项，续停牌至6月底前公布业绩
路透香港5月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快将两个月的酷派集团称，2016年度业绩尚有六项未完成之审计事项，当中涉及多笔款项，其股份将继续停牌直至6月底前公布业绩为止。
(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡4月24日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜上攻阻力位5,689美元未果后，可能跌至每吨5,592美元。
阻力位在下行C浪的100%费波纳奇预测水准。C浪为自3月30日高位5,985美元展开的五浪周期的第三浪。
该浪远未结束，以3月9日至4月11日的盘整区间来看，可能最终低至5,374美元。期铜两次上攻5,689美元失败后，从4月19日低点5,530美元的反弹走势似已结束。
此次反弹可能受D浪驱动，下行的E浪彻底逆转了D浪。若升穿5,689美元，可望上看5,724-5,749美元区间。
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(完) (编译 李爽 审校 高琦)
路透香港5月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快将两个月的酷派集团称，2016年度业绩尚有六项未完成之审计事项，当中涉及多笔款项，其股份将继续停牌直至6月底前公布业绩为止。
香港天文台于上午11时30分，发出今年首个黑色暴雨警告，表示广泛地区已录得、或预料会有每小时雨量超过70毫米的大雨，雨势可能持续。（完） (记者 雷美珍；审校 毕晓雯)
路透北京5月24日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率整体变动不大，国债期货震荡上扬。交易员表示，受穆迪下调中国评级影响，盘初期货现券略有走弱，不过市场很快消化，整体冲击不大，期货小幅下探后便反弹走高，收益率亦随之回落整理。