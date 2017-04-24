《技术解析》LME期铜上攻5,689美元未果，或跌至5,592美元

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡4月24日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜上攻阻力位5,689美元未果后，可能跌至每吨5,592美元。

图表： tmsnrt.rs/2oCzsoF

阻力位在下行C浪的100%费波纳奇预测水准。C浪为自3月30日高位5,985美元展开的五浪周期的第三浪。

该浪远未结束，以3月9日至4月11日的盘整区间来看，可能最终低至5,374美元。期铜两次上攻5,689美元失败后，从4月19日低点5,530美元的反弹走势似已结束。

此次反弹可能受D浪驱动，下行的E浪彻底逆转了D浪。若升穿5,689美元，可望上看5,724-5,749美元区间。

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