《技术解析》LME期铝可能测试每吨1,931美元支撑位

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿/王涛

路透新加坡4月24日 - 波浪形态及费波纳奇预测分析显示，伦敦金属交易所(LME)期铝可能测试每吨1,931美元的支撑位。

图表：tmsnrt.rs/2oWL75u

从4月21日的1,964美元高位下跌，预示着从4月12日低位1,895.50美元的反弹已完成。此反弹由三浪构成，呈不规则平坦形态。

铝价未能突破始于4月5日高位1,980美元的下跌趋势线，释放出进一步看空的信号。费波纳奇预测分析显示支撑位在1,931美元，跌势在此位暂歇。

若跌破1,931美元，则可能进一步跌至1,924美元。阻力位在1,946美元，若升破此位，则可能最高涨至1,955美元。