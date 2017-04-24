《技术解析》LME期铝可能测试每吨1,931美元支撑位

香港个股：酷派尚未完成审计事项涉多笔款项，续停牌至6月底前公布业绩
路透香港5月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快将两个月的酷派集团称，2016年度业绩尚有六项未完成之审计事项，当中涉及多笔款项，其股份将继续停牌直至6月底前公布业绩为止。
(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿/王涛
路透新加坡4月24日 - 波浪形态及费波纳奇预测分析显示，伦敦金属交易所(LME)期铝可能测试每吨1,931美元的支撑位。
从4月21日的1,964美元高位下跌，预示着从4月12日低位1,895.50美元的反弹已完成。此反弹由三浪构成，呈不规则平坦形态。
铝价未能突破始于4月5日高位1,980美元的下跌趋势线，释放出进一步看空的信号。费波纳奇预测分析显示支撑位在1,931美元，跌势在此位暂歇。
若跌破1,931美元，则可能进一步跌至1,924美元。阻力位在1,946美元，若升破此位，则可能最高涨至1,955美元。
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 王琛；审校 刘秀红)
路透香港5月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快将两个月的酷派集团称，2016年度业绩尚有六项未完成之审计事项，当中涉及多笔款项，其股份将继续停牌直至6月底前公布业绩为止。
香港天文台于上午11时30分，发出今年首个黑色暴雨警告，表示广泛地区已录得、或预料会有每小时雨量超过70毫米的大雨，雨势可能持续。（完） (记者 雷美珍；审校 毕晓雯)
路透北京5月24日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率整体变动不大，国债期货震荡上扬。交易员表示，受穆迪下调中国评级影响，盘初期货现券略有走弱，不过市场很快消化，整体冲击不大，期货小幅下探后便反弹走高，收益率亦随之回落整理。