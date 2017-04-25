《技术解析》LME期铝可能升至1,964美元，之后回落

标题新闻：俄罗斯经济在萎缩两年后料从2017年开始将增长，今年GDP料增1.3%，明后两年料分别增长1.4%--世行
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(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡4月25日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝可能升破每吨1,931美元的阻力位，进一步升至下一道阻力位1,964美元，完成从4月18日低位1,892开始的反弹走势。
这波反弹是由4月12日低位1,895.50美元开始的三浪周期的第三浪(C浪)所推动。费波纳奇预测分析显示114.6%回档位1,964美元为目标位。
期铝可能在约1,964美元触顶，并开始回落。若升破该水准，则可确认C浪将行进至1,979-$1,994的区间。
支撑位在1,946美元，若失守可能跌入1,931-1,940美元区间。
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 戴素萍 审校 李婷仪)
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--金融圈行之有年的1.7%联贷利率下限已快名存实亡，银行高层透露，不少大型企业集团为了将贷款利率拉低，已大幅减少透过联贷途径，改采化整为零自贷模式。影响所及，估计近半年，这类大企业联贷转自贷的金额，至少超过300亿台币，约占原联贷案量四分之一比重。
路透上海5月24日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.9056元附近，较上日贬值约395点。