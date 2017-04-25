版本:
中国
货币新闻 | 2017年 4月 25日 星期二 11:18 BJT

《技术解析》LME期铝可能升至1,964美元，之后回落

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡4月25日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝可能升破每吨1,931美元的阻力位，进一步升至下一道阻力位1,964美元，完成从4月18日低位1,892开始的反弹走势。

图表：tmsnrt.rs/2q0hMs5

这波反弹是由4月12日低位1,895.50美元开始的三浪周期的第三浪(C浪)所推动。费波纳奇预测分析显示114.6%回档位1,964美元为目标位。

期铝可能在约1,964美元触顶，并开始回落。若升破该水准，则可确认C浪将行进至1,979-$1,994的区间。

支撑位在1,946美元，若失守可能跌入1,931-1,940美元区间。

(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 戴素萍 审校 李婷仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐