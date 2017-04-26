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货币新闻 | 2017年 4月 26日 星期三 11:50 BJT

《技术解析》LME期铜或重新跌向5,629美元支撑位

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡4月26日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜在每吨5,724美元阻力位附近看似不稳，可能会重新跌向5,629美元的支撑位。

图表：tmsnrt.rs/2q5keNR

上述阻力位和支撑位分别是第三浪(C浪)的86.4%和123.6%的费波纳奇预期水准。第三浪是始于3月30日高点5,985美元的假设五浪周期的一浪。

当前的反弹或许是受第四浪(d浪)驱动。这一浪或许会因下行的e浪而完全逆转。从策略上来看，若跌破5,689美元，将确认e浪将跌向5,629美元。

若升逾5,724美元，可能会升至5,749-5,786美元区间。

(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 汪红英；审校 于春红)
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