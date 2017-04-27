《技术解析》LME期铜或下探5,689美元的支撑位

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡4月27日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜或测试在每吨5,689美元的支撑，若跌破该支撑位，可能引发进一步跌向5,629美元的跌势。

图表：tmsnrt.rs/2oLfWGG

上述支撑是下行C浪的100%费波纳奇预测水准。C浪为自3月30日高位5,985美元展开的五浪周期的第三浪。

伦铜周四开低。两度挑战5,724美元的阻力位失败，这暗示多头动能消散。可能即将面临较大的修正。

若能升破5,724美元，或带动升至5,749-5,786美元区间。