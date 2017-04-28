《技术解析》LME期铜可能跌至5,652美元

芝加哥期市：CBOT小麦收跌，因美国作物生长优良率好于预期
路透芝加哥5月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货周二收跌4-3/4美分，报每蒲式耳4.29-1/2美元，因技术性卖盘和美国冬麦生长优良率好于预期。
(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜可能测试每吨5,689美元的支撑位，而且跌破此处并进一步跌至下一道支撑位5,652美元的可能性很大。
上述支撑位分别是下行C浪的100%及114.6%费波纳奇预测水准。C浪为自3月30日高位5,985美元展开的五浪周期中的第三浪。
伦铜形成了一个上升楔形，已被证明是空头形态。从5,985美元开始的跌势可能已恢复。阻力位在5,724美元，突破此处可能升至5,749-5,786美元区间。(完)
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路透芝加哥5月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货周二收跌4-3/4美分，报每蒲式耳4.29-1/2美元，因技术性卖盘和美国冬麦生长优良率好于预期。
路透5月23日 - 美国股市周二上涨，在美国总统特朗普的预算计划公布后，投资者松了口气，但汽车零部件股表现不佳拖累非必需消费品类股下跌，抑制了股市涨幅。
路透纽约5月23日 - 美元周二从近期的低位回升，因交易员押注美国将于6月升息，市场等待将于周三发布的美国联邦储备理事会(FED/美联储)5月初会议的会议记录。