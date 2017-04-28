《技术解析》LME期铜可能跌至5,652美元

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜可能测试每吨5,689美元的支撑位，而且跌破此处并进一步跌至下一道支撑位5,652美元的可能性很大。

图表：tmsnrt.rs/2prRHkY

上述支撑位分别是下行C浪的100%及114.6%费波纳奇预测水准。C浪为自3月30日高位5,985美元展开的五浪周期中的第三浪。

伦铜形成了一个上升楔形，已被证明是空头形态。从5,985美元开始的跌势可能已恢复。阻力位在5,724美元，突破此处可能升至5,749-5,786美元区间。(完)