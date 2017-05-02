《技术解析》LME期铜可能重返5,750美元回补普通缺口，之后再次攀升

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡5月2日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜在再次攀升前可能回落至每吨5,750美元，补上周二的普通缺口。

图表：tmsnrt.rs/2pC2Q2H

期铜曾一度上穿阻力位5,787美元，为2月13日所及高点6,204到4月19日所及低点5,530跌势的38.2%费波纳奇回档位。

不过期铜未能守住该点位，暗示可能回落至4月28日所及高点5,750美元--此处为缺口起始点。待缺口补上后，期铜或许会再度展开反弹。

若跌破5,750美元可能会导致进一步跌向5,689。(完)