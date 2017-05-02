《技术解析》LME期铝可能再探每吨1,908美元支撑位

韩国已公布经济指标--2017/5/24
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r 6月1日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0% p
(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿/王涛
路透新加坡5月2日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝可能在进一步反弹至1,931-$1,941美元区间内之后，再探每吨1,908美元支撑位。
这道支撑位是下行C浪的76.4%费波纳奇预测位，即始于3月30日高位1,981美元的三浪周期的第三浪。此浪最终或滑向1,889美元。
期铝已短暂升破1,921美元。更有可能升至1,931或1,941美元。若跌破1,908美元，则可确认C浪将行进至1,889美元。
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 王琛；审校 张荻)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r 6月1日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0% p
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.5% p +0.3% r 6月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月25日 -- y)
路透法兰克福5月23日 - 中国网络和智能手机巨头华为周二表示，计划进军全球电脑市场，这对个人电脑(PC)业者构成了新的挑战。PC市场销量已连续两年下降。