《技术解析》LME期铝可能再探每吨1,908美元支撑位

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿/王涛

路透新加坡5月2日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝可能在进一步反弹至1,931-$1,941美元区间内之后，再探每吨1,908美元支撑位。

图表：tmsnrt.rs/2oRMmEx

这道支撑位是下行C浪的76.4%费波纳奇预测位，即始于3月30日高位1,981美元的三浪周期的第三浪。此浪最终或滑向1,889美元。

期铝已短暂升破1,921美元。更有可能升至1,931或1,941美元。若跌破1,908美元，则可确认C浪将行进至1,889美元。