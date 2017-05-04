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货币新闻 | 2017年 5月 4日 星期四 11:42 BJT

《技术解析》LME期铜或重探支撑位5,563美元

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡5月4日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜可能重探支撑位每吨5,563美元，若失守则可能跌至5,433-5,508美元区间。

图表：tmsnrt.rs/2pazd5y

该支撑位是下行C浪的76.4%费波纳奇预测位，C浪是始于2月13日高点6,204美元三浪周期中的第三浪。此浪或将行进至5,433美元。下行的通道表明，较低的目标位在5,352。

从当前水准展开的反弹走势，或受限于阻力位5,644。(完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 戴素萍 审校 于春红)
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