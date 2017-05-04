《技术解析》LME期铝或再探周二低位1,904美元

金属期市：伦铜持平，强势美元主导市场格局
全球最大的锡生产商--中国云南锡业股份有限公司表示，已经获得政府批准开展“加工贸易”，对海外进口的锡精矿进行加工，提炼出的精炼锡用于出口。
(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿/王涛
路透新加坡5月4日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝自周二低位1,904美元的反弹走势已结束，可能再探该水准。
技术图表：tmsnrt.rs/2oZRFBZ
反弹走势由下行C浪的76.4%费波纳奇预测位1,908美元带动，C浪是始于3月30日高位1,981美元三浪周期中的第三浪。此浪最终或延伸至1,889美元。
跌至1,889后，将确立强力看跌的双顶形态。从当前水位的反弹走势或止于1,931美元的阻力位。(完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 王琛；审校 徐文焰)
全球最大的锡生产商--中国云南锡业股份有限公司表示，已经获得政府批准开展“加工贸易”，对海外进口的锡精矿进行加工，提炼出的精炼锡用于出口。
路透首尔6月21日 - 韩国金融服务委员会(FSC)副主席Jeong Eun-bo周三表示，MSCI明晟决定把中国A股纳入其全球股指之后，韩国股市可能面临最多4.3万亿韩元的资金流出。
0138GMT * 美元/离岸人民币保持强势，持于6.8200上方，未受中国A股进入MSCI明晟新兴市场指数的影响 * 美元整体呈现多头格局，美元/人民币中间价强于上日，也支撑美元 * 周三美元兑人民币中间价为6.8193元，上日为6.8096；周三开盘为6.8304 * 美元/离岸人民币迄今在6.8194-6.8246区间交投，阻力位为前高点6.8368 * 中国A股指数在获准加入MSCI明晟指数后，走势震荡(完) (编译 郑茵 审校 龚芳)