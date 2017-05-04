《技术解析》LME期铝或再探周二低位1,904美元

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿/王涛

路透新加坡5月4日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝自周二低位1,904美元的反弹走势已结束，可能再探该水准。

技术图表：tmsnrt.rs/2oZRFBZ

反弹走势由下行C浪的76.4%费波纳奇预测位1,908美元带动，C浪是始于3月30日高位1,981美元三浪周期中的第三浪。此浪最终或延伸至1,889美元。

跌至1,889后，将确立强力看跌的双顶形态。从当前水位的反弹走势或止于1,931美元的阻力位。(完)