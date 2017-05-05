《技术解析》LME期铝或重测支撑位1,900美元

《技术解析》LME期铜目标位在5,604美元
路透新加坡6月21日 - 根据波浪形态和费波纳奇回档位分析，伦敦金属交易所(LME)期铜或跌破每吨5,647美元的支撑位，并跌向下一支撑位5,604美元。
(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡5月5日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝或将重测支撑位每吨1,900美元，若跌破该水准可能跌至下一道支撑位1,889美元。
这些支撑位分别是下行C浪86.4%和100%的费波纳奇回档位。C浪是始于3月30日高位1,981美元三浪周期中的第三浪。此浪最终或延伸至1,889美元。
1,890美元的支撑位触发反弹走势，最终可能在约1,921美元结束。若升至1,923美元，则确认升破1,921美元。之后将测试下一道阻力位1,931美元。(完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 戴素萍 审校 孙茉莉)
路透新加坡6月21日 - 根据波浪形态和费波纳奇回档位分析，伦敦金属交易所(LME)期铜或跌破每吨5,647美元的支撑位，并跌向下一支撑位5,604美元。
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