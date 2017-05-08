《技术解析》LME期铝可能测试1,889美元支撑

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡5月8日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝可能测试每吨1,889美元支撑，若跌破可能下探1,876美元的下一道支撑。

图表： tmsnrt.rs/2pbcUka

这些支撑位分别是下行C浪的费波纳奇100%和114.6%回档位。C浪是始于3月30日高位1,981美元三浪周期中的第三浪。

由于已经跌破1,900美元支撑，此浪很有可能延伸至1,889美元。若跌至1,876美元，可能确立3月30日起发展的双顶形态。

阻力位于1,908美元，如果突破该位，可能上看1,921美元。(完)