金属期市：铜价下跌，因中国进口下滑、LME库存增加

全球金市：金价跌至五周低位，因美元反弹
路透纽约/伦敦6月20日 - 金价周二跌至五周低位，因美元上涨，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)一位有影响的高官发表鹰派讲话，英国央行总裁发表鸽派言论。
路透悉尼5月8日 - 铜价周一亚洲盘中跌至四个月来最低，伦铜及沪铜价格都受到存货偏高打压，在此同时中国进口大幅减少。
周一公布的数据显示，中国4月进口未锻造铜及铜精矿下滑，因工业活动前景不振之际，中国这个铜的消费及生产大国需求放缓。
中国海关总署数据显示，4月铜进口较前月大减30.2%至30万吨，较上年同期下滑三分之一。
“显然，供应商一直在累积铜库存，”澳洲国民银行的分析师Amy Li说道，“我们仍然预期中国住宅领域活动放缓，这意味着对基本金属的需求将下滑，包括铜在内。”
Argonaut Securities分析师刘晓慧称，“主要是源于内需疲弱，而且中国产出也依然强劲，因此中国不需要大量进口铜。”
0751 GMT，伦敦期铜下跌1.7%，报每吨5,490美元。路透数据显示，该合约最低跌至每吨5,482.75美元，为1月4日以来最低。
上海主力期铜跌0.7%，报每吨44,670元人民币。（完） (编译 张明钧/高琦 审校 艾茂林/于春红)
路透纽约/伦敦6月20日 - 金价周二跌至五周低位，因美元上涨，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)一位有影响的高官发表鹰派讲话，英国央行总裁发表鸽派言论。
路透纽约/伦敦6月20日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周二跌至一年低位，因在跌穿上周触及的低位后激发了技术性卖盘；罗布斯塔咖啡期货从两个月高位下滑，跌穿200日移动均线切入位。
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