《技术解析》LME期铜可能测试支撑位5,433美元

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡5月9日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜可能测试每吨5,433美元的支撑位，如果失守，可能进一步跌向下道支撑位5,352美元。

图表：tmsnrt.rs/2pVXrmG

上述支撑位分别是下行C浪的100%和114.6%费波纳奇预测位。C浪是始于2月13日高点6,204美元三浪周期中的第三浪，此浪或将行进至5,433美元。

下降通道显示，较低的目标位在5,352美元。阻力位在5,563美元，若升破此位，可能上看5,644美元。

如果从当前水准反弹，可能止步于阻力位5,644美元。(完)