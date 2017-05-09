《技术解析》LME期铝可能进一步跌向1,856美元

澳洲经济指标总览--6月21日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 7月6日 商品及服务收支(亿澳元) 4月 顺差5.55 顺差31.69 出口(较前月) -8% +2% 进口(较前月) -1% +5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡5月9日 - 从波浪形态、费波纳奇预测分析和双重顶形态来看，伦敦金属交易所(LME)期铝可能跌破每吨1,876美元的支撑位，并进一步跌向1,856美元。
该支撑为下行C浪的费波纳奇114.6%回档位。C浪是始于3月30日高位1,981美元三浪周期中的第三浪。
从3月30日发展的双顶已经确认，显示目标恐下探1,800美元左右。然而期铝似乎暂时在1,876美元附近趋稳。有可能先向双顶的颈线1,892美元反弹，之后再度下跌。
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议)(完) (编译 张若琪 审校 戴素萍)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 7月6日 商品及服务收支(亿澳元) 4月 顺差5.55 顺差31.69 出口(较前月) -8% +2% 进口(较前月) -1% +5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月21日(三) 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 5月 70.00 96.48 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余152 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 442.6 抵押贷款再融资指数 -- 1,494.8 1400 美国成屋销售年率(万户) 5月 555 557 成屋销售(较前月)
路透华盛顿6月20日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周二表示，他益发担心近期通胀疲软是表明美国联邦储备理事会(美联储/FED)将难以达成2%通胀目标的迹象。