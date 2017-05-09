《技术解析》LME期铝可能进一步跌向1,856美元

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡5月9日 - 从波浪形态、费波纳奇预测分析和双重顶形态来看，伦敦金属交易所(LME)期铝可能跌破每吨1,876美元的支撑位，并进一步跌向1,856美元。

图表：tmsnrt.rs/2pW15wU

该支撑为下行C浪的费波纳奇114.6%回档位。C浪是始于3月30日高位1,981美元三浪周期中的第三浪。

从3月30日发展的双顶已经确认，显示目标恐下探1,800美元左右。然而期铝似乎暂时在1,876美元附近趋稳。有可能先向双顶的颈线1,892美元反弹，之后再度下跌。