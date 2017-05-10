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亚洲 | 2017年 5月 10日 星期三 11:11 BJT

金属期市：期铜微升，因LME库存下降

路透悉尼5月10日 - 期铜价格周三小升，因伦敦金属交易所(LME)铜库存下降，不过对供应增加的担忧以及中国进口数据令人失望，继续拖累铜价。

0230GMT，LME三个月期铜涨0.09%报每吨5,517.50美元，延续上日温和涨势。

上海期货交易所期铜合约涨0.5%报每吨44,930元人民币(6,506美元)。

LME数据显示，5月9日铜库存减少8,725吨至342,825吨。不过，库存仍接近去年10月以来最高，在上周大量铜流入LME仓库后，市场浮现对需求的悲观看法。

必和必拓表示，已经启动出售程序，有可能剥离其位于智利的Cerro Colorado铜矿资产。

今年4月，除了煤炭，中国的原油和多数大宗商品进口都有回落，这在较大程度上是在提醒世人，强劲增长无法永远持续下去，倒不是中国这一全球最大自然资源进口国需求减弱的警讯。

菲律宾新任环境部长Roy Cimatu称，可以在允许采矿和保护自然资源之间找到平衡，他需要时间来评估前任部长下令关矿的情况。(完) (编译 李爽/王兴亚；审校 白云/张若琪)
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