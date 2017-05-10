金属期市：期铜微升，因LME库存下降

中国债市动态：现券及IRS偏弱震荡，季末临近公开市场转净回笼引谨慎
路透上海6月21日 - 中国银行间债市周三早盘弱势震荡，现券收益率略涨，利率互换(IRS)较上日升1个bp(基点)左右。交易员称，公开市场两周来首现单日净回笼，显示货币政策中性不改，季末将近资金面谨慎预期亦抬头，抑制债市交投情绪。
路透悉尼5月10日 - 期铜价格周三小升，因伦敦金属交易所(LME)铜库存下降，不过对供应增加的担忧以及中国进口数据令人失望，继续拖累铜价。
0230GMT，LME三个月期铜涨0.09%报每吨5,517.50美元，延续上日温和涨势。
上海期货交易所期铜合约涨0.5%报每吨44,930元人民币(6,506美元)。
LME数据显示，5月9日铜库存减少8,725吨至342,825吨。不过，库存仍接近去年10月以来最高，在上周大量铜流入LME仓库后，市场浮现对需求的悲观看法。
必和必拓表示，已经启动出售程序，有可能剥离其位于智利的Cerro Colorado铜矿资产。
今年4月，除了煤炭，中国的原油和多数大宗商品进口都有回落，这在较大程度上是在提醒世人，强劲增长无法永远持续下去，倒不是中国这一全球最大自然资源进口国需求减弱的警讯。
菲律宾新任环境部长Roy Cimatu称，可以在允许采矿和保护自然资源之间找到平衡，他需要时间来评估前任部长下令关矿的情况。(完) (编译 李爽/王兴亚；审校 白云/张若琪)
路透上海6月21日 - 中国银行间债市周三早盘弱势震荡，现券收益率略涨，利率互换(IRS)较上日升1个bp(基点)左右。交易员称，公开市场两周来首现单日净回笼，显示货币政策中性不改，季末将近资金面谨慎预期亦抬头，抑制债市交投情绪。
* 跨月拆款稍有供应，静待央行理监事会议召开 * A股纳入MSCI新兴市场指数令外资汇出，资金不均 * 跨月短票利率缓步走高，跨月RP利率也偏高 记者 董永年 路透台北6月21日 - 台湾银行间拆款短率周三稳在高位。资金调度人员称，周四央行理 监事会议召开前，市场气氛大致平稳。银行已有少数跨月拆款供应，对票券商的两周利率成 交在0.40%，多数仍需待周五后才会明朗。 他们指出，银行仍在因应提存期底调整积数，并为美化半年报冲刺放款，因此对跨月拆 款与买票态度相对保守。此外，市场也在观望央行总裁在理监事会议后发表的谈话，惟一般 预料货币政策将维持中性宽松。 〞有拆到一笔(跨月资金)，基本上还是以一周为主。〞一大型票券商资调人员说。 另一大型拆出方银行资调人员则称，今日还没开出跨月资金，仅供应月内到期续作，也 无法提供新资金。 市场仍密切关注外资动向，今早受中国A股纳入MSCI新兴市场指数消息冲击，外资反手 大举汇出，带动台币明显走弱；惟随即吸引出口商进场抛售美金，使台
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