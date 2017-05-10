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货币新闻 | 2017年 5月 10日 星期三 16:05 BJT

表格：LME金属库存最新变化--5月10日

伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：
品种         最新库存        变动
 铜           339200         -3625
 锡           2290           持平
 铅           178975         +2250
 锌           346725         +4700
 铝           1570575        -7225
 镍           381378         +660
 铝合金       14880          -200
 NASAA        141060         +380
注：NASAA爲北美特种铝合金。(完) (编译 张明钧; 审校 高琦)
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