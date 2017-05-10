表格：LME金属库存最新变化--5月10日

标题新闻：英国首相特雷莎梅称政府将致力于继续下调企业税，以推动经济发展和创造就业
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)： 品种 最新库存 变动 铜 339200 -3625 锡 2290 持平 铅 178975 +2250 锌 346725 +4700 铝 1570575 -7225 镍 381378 +660 铝合金 14880 -200 NASAA 141060 +380 注：NASAA爲北美特种铝合金。(完) (编译 张明钧; 审校 高琦)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
美国国土安全部网络安全执行副次长Jeanatte Manfra 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
全美不动产协会公布，美国5月成屋销售增长1.1%，年率为562万户。接受路透访查的分析师预估5月成屋销售下降0.5% ，年率为555万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.3 (5月) 4.4 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加13.8 (5月) 增加17.4 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (5月) +0.2 (4月) 不包括