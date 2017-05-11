《技术解析》LME期铝若跌破1,864美元支撑，将下看1,851美元

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿/王涛

路透新加坡5月11日 - 从波浪形态、费波纳奇预测分析和双重顶形态来看，伦敦金属交易所(LME)期铝或将跌破每吨1,864美元的支撑位，并进一步滑向下道支撑1,851美元。

图表：tmsnrt.rs/2pm3Adc

上述支撑为下行C浪的费波纳奇123.6%回档位。C浪是始于3月30日高位1,981美元三浪周期中的第三浪。

从3月30日延伸而来的双顶已获确认，意味着铝价将下看更低的目标位1,809美元左右。阻力位在1,879美元，若攻破则将确认铝价将向1,892美元拉回，后者为双顶颈线所建立的阻力位。