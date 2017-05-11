《技术解析》LME期铝若跌破1,864美元支撑，将下看1,851美元

中国个股：青岛海尔拟以4,862万美元收购集团旗下智能装备境外子公司
路透上海6月21日 - 中国家电大厂青岛海尔周三公告称，为进一步巩固及扩大公司在智能制 造领域的优势，拟收购实际控制人海尔集团旗下主营智能装备的境外子公司，交易对价约为4,861.55万美元（对应33,068.25万元人民币）。
(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿/王涛
路透新加坡5月11日 - 从波浪形态、费波纳奇预测分析和双重顶形态来看，伦敦金属交易所(LME)期铝或将跌破每吨1,864美元的支撑位，并进一步滑向下道支撑1,851美元。
上述支撑为下行C浪的费波纳奇123.6%回档位。C浪是始于3月30日高位1,981美元三浪周期中的第三浪。
从3月30日延伸而来的双顶已获确认，意味着铝价将下看更低的目标位1,809美元左右。阻力位在1,879美元，若攻破则将确认铝价将向1,892美元拉回，后者为双顶颈线所建立的阻力位。
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议)(完) (编译 龚芳; 审校 高琦)
路透上海6月21日 - 中国家电大厂青岛海尔周三公告称，为进一步巩固及扩大公司在智能制 造领域的优势，拟收购实际控制人海尔集团旗下主营智能装备的境外子公司，交易对价约为4,861.55万美元（对应33,068.25万元人民币）。
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2359GMT * 欧元/澳元在亚洲时段走强，开盘时涨0.1%--受美元兑澳元涨势引 领 * 今日无重要数据公布，可能陷于区间波动，重点关注新闻消息 * 动量指标小幅走低，五日、10日和20日移动均线向下，显示偏空型 态 * 下一重要支撑位在1.4613，此为2017年涨势的38.2%回档位，此前 在隔夜市场没有跌破 * 纽约盘低点1.4657和稍早亚洲盘高点1.4696为初步支撑/阻力位 * 技术图表： http://reut.rs/2sQSiiy (完) (编译 郑茵 审校 李爽)