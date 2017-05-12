《技术解析》LME期铜可能测试支撑位5,472美元

标题新闻：特朗普总统高级经济顾问柯恩称白宫和众议院共和党议员计划9月上旬向国会提交税改议案
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(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡5月12日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜可能测试每吨5,472美元的支撑位，若跌破该支撑位，可能进一步跌入5,365-5,427美元区间。
该支撑为下行C浪的76.4%费波纳奇预测位。C浪是始于3月30日高位5,985美元三浪周期中的第三浪。
该支撑位引发的反弹似乎已止步于5,646美元附近。C浪可能已恢复朝向目标5,365美元的走势。更为现实的目标位将是5,472美元。
阻力位在5,593美元，如果取得突破，可能会确认这波反弹将向5,646-5,713美元区间延伸。(完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 张涛；审校 徐文焰)
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