《技术解析》LME期铝可能重新测试1,864美元支撑位

标题新闻：特朗普总统高级经济顾问柯恩称白宫和众议院共和党议员计划9月上旬向国会提交税改议案
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(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡5月12日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝可能重新测试每吨1,864美元的支撑位，而且很有可能跌破该支撑并滑向下道支撑1,851美元。
上述支撑分别是下行C浪的费波纳奇123.6%和138.2%回档位。C浪是始于3月30日高位1,981美元三浪周期中的第三浪。
在3月30日与5月8日之间形成的双顶显示，更低的目标位在1,809美元左右。周四的反弹属于向双顶颈线位的回抽。如果反弹延续，可能受限于1,892美元。(完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议) (编译 张涛；审校 许娜)
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