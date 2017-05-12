《技术解析》LME期铝可能重新测试1,864美元支撑位

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡5月12日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝可能重新测试每吨1,864美元的支撑位，而且很有可能跌破该支撑并滑向下道支撑1,851美元。

图表：tmsnrt.rs/2qylgm8

上述支撑分别是下行C浪的费波纳奇123.6%和138.2%回档位。C浪是始于3月30日高位1,981美元三浪周期中的第三浪。

在3月30日与5月8日之间形成的双顶显示，更低的目标位在1,809美元左右。周四的反弹属于向双顶颈线位的回抽。如果反弹延续，可能受限于1,892美元。(完)