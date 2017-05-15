版本:
中国
货币新闻 | 2017年 5月 15日 星期一 10:41 BJT

《技术解析》LME期铜可能测试支撑位5,539美元

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡5月15日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜可能测试每吨5,539美元的支撑位，若跌破此位，则可能进一步跌至5,472美元。

图表：tmsnrt.rs/2qHuXyX

该支撑位是下行C浪的61.8%费波纳奇预测位。C浪是始于3月30日高位5,985美元三浪周期中的第三浪。此浪看起来仍未完成，料最终达到5,365美元。

支撑位5,472美元引发的反弹似乎止步于5,646美元左右。但是，若升破阻力位5,593美元，则可能会确认这波反弹会升向5,646美元。(完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 杜明霞；审校　戴素萍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐