《技术解析》LME期铜可能测试支撑位5,539美元

纽约期市：期棉跌至逾七个月低位，因丰产预期

路透6月20日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二跌至逾七个月低位，因预 期主要种植地区新作丰产，且美元走强令买家望而却步。 交投最活跃的的12月合约 收跌0.07美分，或0.10%，报每磅68. 97美分。 盘中价格跌至11月14日以来最低的68.51美分，为连续第八日下跌。 “整个印度和巴基斯坦雨季的到来，以及美国作物产量可能较大，令 投机买盘却步，”Rose Commodity Group联合创始人兼研究分析主任Loui s Rose称。 周一，联邦数据显示，截至6月18日当周，美国94%的棉花作物完成种 植，略高于前周的92%。61%的美国棉花生长评级为优良，前周为66%。 美元走强给棉花价格带来压力。美元指数 升0.22%。汤森路透 跟踪19种核心商品的CoreCommodity CRB指数 下跌0.95%。 期货市场总成交量减少4,966口，至22,099口。数据显示，前一交易 日未平仓合约减少6,704口，至208,350口