《技术解析》LME期铝在1,890-1,892美元区间面临阻力

全球金市：金价跌至五周低位，因美元反弹
路透纽约/伦敦6月20日 - 金价周二跌至五周低位，因美元上涨，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)一位有影响的高官发表鹰派讲话，英国央行总裁发表鸽派言论。
(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
路透新加坡5月15日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝在每吨1,890-1,892美元区间面临阻力，若突破或将涨至1,908美元。
该阻力区由4月18日低点，以及3月30日高点1,981至5月10日低点1,862.50一波跌势的23.6%费波纳奇回档位构成。
从1,862.50回升属于向1,892附近的双顶颈线位的回调。若升至1,895，将确认突破上述阻力区，并令该形态失效。
支撑位在1,880，若跌破可能跌向1,862.50-1,871美元区间。
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议)(完) (编译 汪红英；审校 艾茂林)
路透纽约/伦敦6月20日 - 金价周二跌至五周低位，因美元上涨，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)一位有影响的高官发表鹰派讲话，英国央行总裁发表鸽派言论。
路透6月20日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二跌至逾七个月低位，因预 期主要种植地区新作丰产，且美元走强令买家望而却步。 交投最活跃的的12月合约 收跌0.07美分，或0.10%，报每磅68. 97美分。 盘中价格跌至11月14日以来最低的68.51美分，为连续第八日下跌。 “整个印度和巴基斯坦雨季的到来，以及美国作物产量可能较大，令 投机买盘却步，”Rose Commodity Group联合创始人兼研究分析主任Loui s Rose称。 周一，联邦数据显示，截至6月18日当周，美国94%的棉花作物完成种 植，略高于前周的92%。61%的美国棉花生长评级为优良，前周为66%。 美元走强给棉花价格带来压力。美元指数 升0.22%。汤森路透 跟踪19种核心商品的CoreCommodity CRB指数 下跌0.95%。 期货市场总成交量减少4,966口，至22,099口。数据显示，前一交易 日未平仓合约减少6,704口，至208,350口
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