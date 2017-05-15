版本:
中国
货币新闻 | 2017年 5月 15日 星期一 11:46 BJT

《技术解析》LME期铝在1,890-1,892美元区间面临阻力

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

路透新加坡5月15日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝在每吨1,890-1,892美元区间面临阻力，若突破或将涨至1,908美元。

图表：tmsnrt.rs/2pNjA3l

该阻力区由4月18日低点，以及3月30日高点1,981至5月10日低点1,862.50一波跌势的23.6%费波纳奇回档位构成。

从1,862.50回升属于向1,892附近的双顶颈线位的回调。若升至1,895，将确认突破上述阻力区，并令该形态失效。

支撑位在1,880，若跌破可能跌向1,862.50-1,871美元区间。

(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议)(完) (编译 汪红英；审校 艾茂林)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐