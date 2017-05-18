《技术解析》LME铜价倾向于跌至5,508美元

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观 点)

撰稿 王涛

路透新加坡5月18日 - 费波纳奇预测分析显示，伦敦金属交易所(LME)期铜倾向于跌至中性区间每吨5,563-5,644美元以下，并将向支撑位5,508美元进一步下跌。

图表：tmsnrt.rs/2qtNRrz

该区间是由一个下跌C浪的76.4%和61.8%费波纳奇预期水平构成的，这是始于3月30日高点5,985美元的三浪周期的第三浪。

在反复上攻5,644美元未果之后，铜价再次向支撑位5,563美元靠近。似乎C浪已继续向5,433美元前进。策略上来讲，如果跌至5,547美元，则可确认将跌至5,563以下，目标指向5,508美元。