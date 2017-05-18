《技术解析》LME铜价倾向于跌至5,508美元

标题新闻：英国首相特雷莎梅仍和北爱尔兰民主联盟党进行磋商，寻求达成协议－保守党消息
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(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观 点)
撰稿 王涛
路透新加坡5月18日 - 费波纳奇预测分析显示，伦敦金属交易所(LME)期铜倾向于跌至中性区间每吨5,563-5,644美元以下，并将向支撑位5,508美元进一步下跌。
该区间是由一个下跌C浪的76.4%和61.8%费波纳奇预期水平构成的，这是始于3月30日高点5,985美元的三浪周期的第三浪。
在反复上攻5,644美元未果之后，铜价再次向支撑位5,563美元靠近。似乎C浪已继续向5,433美元前进。策略上来讲，如果跌至5,547美元，则可确认将跌至5,563以下，目标指向5,508美元。
如果升逾5,644美元，则有望涨至5,709美元。(完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议) (编译 王颖；审校 于春红)
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路透伦敦6月20日 - 伦敦金属交易所(LME)期锌周二触及逾两周高位后回落，因投资者在供应收紧担忧，和中国需求不确定这两个因素间寻求平衡。
“人们再次关注油市基本面和供应严重过多的情况，对股市带来一些下行压力，”Charles Hanover Investments顾问投资经理Jonathan Roy说。