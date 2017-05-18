金属期市：LME期铜下滑，特朗普政治风波令市场忧心基建支出前景

路透墨尔本5月18日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周四下跌，此前美国的政治风波打击市场对于特朗普将增加基建支出的期望。

0256GMT，LME三个月期铜下滑0.8%报每吨5,565美元，上日收盘几无变动。

上海期交所期铜下跌1%至每吨44,970元人民币(6,529美元)。

投资者周三搁置对美国税改的憧憬，重新思考以特朗普经济增长承诺为前提的策略，目前特朗普因其竞选活动和俄罗斯之间可能的共谋，面临排山倒海的抨击声浪。

LME期镍跌1.6%至9,070美元，投资者规避风险并押注印尼与菲律宾供应增加。明日-次日升水上周高达30美元，现已降至小幅贴水，显示现货供应可以更容易获得。这可能让镍价承压。

油价周四下跌，受供应充裕打压，尽管石油输出国组织(OPEC)带头的减产行动持续进行。为了收紧供应从而支撑油价，OPEC带头减产。