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货币新闻 | 2017年 5月 18日 星期四 11:53 BJT

《技术解析》LME期铝或将跌至1,905美元

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡5月18日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝已跌穿每吨1,918美元的支撑位，可能会跌至1,905美元。

图表：tmsnrt.rs/2pYlH4o

该支撑位是从4月27日高点1,973美元至5月10日低点1,862.50美元跌势的50%费波纳奇回档位。期铝未能突破1,931美元，使图形看起来像双顶形态，这暗示可能会跌至1,905美元。

该形态还暗示升势从1,862.50美元开始逆转。期铝可能在1,905美元下方继续下跌。只有升破1,931美元，才能确认将延续上行趋势至1,947美元。(完)

(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 汪红英；审校 孙茉莉)
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