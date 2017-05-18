《技术解析》LME期铝或将跌至1,905美元

标题新闻：英国首相特雷莎梅仍和北爱尔兰民主联盟党进行磋商，寻求达成协议－保守党消息
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(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡5月18日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝已跌穿每吨1,918美元的支撑位，可能会跌至1,905美元。
该支撑位是从4月27日高点1,973美元至5月10日低点1,862.50美元跌势的50%费波纳奇回档位。期铝未能突破1,931美元，使图形看起来像双顶形态，这暗示可能会跌至1,905美元。
该形态还暗示升势从1,862.50美元开始逆转。期铝可能在1,905美元下方继续下跌。只有升破1,931美元，才能确认将延续上行趋势至1,947美元。(完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 汪红英；审校 孙茉莉)
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路透伦敦6月20日 - 伦敦金属交易所(LME)期锌周二触及逾两周高位后回落，因投资者在供应收紧担忧，和中国需求不确定这两个因素间寻求平衡。
“人们再次关注油市基本面和供应严重过多的情况，对股市带来一些下行压力，”Charles Hanover Investments顾问投资经理Jonathan Roy说。