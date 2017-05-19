《技术解析》LME期铜可能测试5,644美元的阻力位

标题新闻：葡萄牙债务主管称已就发行人民币债券计划与中国当局会晤，但尚无明确的发行时间表
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路透新加坡5月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜可能测试每吨5,644美元的阻力位，之前已攻克5,563美元的障碍。
技术图： tmsnrt.rs/2qY96Ds
该障碍位由下行C浪的76.4%费波纳奇预估水准所构成。C浪为自3月30日高位5,985美元开始的三浪周期的第三浪。
周四所及低点5,485美元，略高于5月8日低点5,462.50美元。这种结构表明高低足趋势。但只有铜价升破5,644美元后才会确认这种模式。
若跌破目前的支撑位5,563美元，则可能下看5,508美元，但若升穿5,644美元，则上看5,709美元。(完) (编译 李爽 审校 戴素萍)
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路透伦敦6月20日 - 伦敦金属交易所(LME)期锌周二触及逾两周高位后回落，因投资者在供应收紧担忧，和中国需求不确定这两个因素间寻求平衡。