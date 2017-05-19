《技术解析》LME期铜可能测试5,644美元的阻力位

路透新加坡5月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜可能测试每吨5,644美元的阻力位，之前已攻克5,563美元的障碍。

技术图： tmsnrt.rs/2qY96Ds

该障碍位由下行C浪的76.4%费波纳奇预估水准所构成。C浪为自3月30日高位5,985美元开始的三浪周期的第三浪。

周四所及低点5,485美元，略高于5月8日低点5,462.50美元。这种结构表明高低足趋势。但只有铜价升破5,644美元后才会确认这种模式。