《技术解析》LME期铝可能会升至1,947美元

标题新闻：葡萄牙债务主管称已就发行人民币债券计划与中国当局会晤，但尚无明确的发行时间表
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(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 王涛
路透新加坡5月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝可能试探每吨1,931美元的阻力位，很有可能会升破该点位，进一步升至下一阻力位1,947美元。
这些阻力位分别为4月27日高点1,973美元至5月10日低点1,862.50美元跌势的61.8%和76.4%费波纳奇回档位。
阻力位1,931美元触发的修正已基本被逆转，暗示将重拾升势。期铝要继续上涨，守在1,918美元上方很重要。
若跌破1,918美元，将使技术信号暂时转为看跌，可能会再度试探1,905美元支撑位。(完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 汪红英；审校 张涛)
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民主联盟党(DUP) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦6月20日 - 伦敦金属交易所(LME)期锌周二触及逾两周高位后回落，因投资者在供应收紧担忧，和中国需求不确定这两个因素间寻求平衡。