《技术解析》LME期铝可能会升至1,947美元

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 王涛

路透新加坡5月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝可能试探每吨1,931美元的阻力位，很有可能会升破该点位，进一步升至下一阻力位1,947美元。

图表：tmsnrt.rs/2qYcmyt

这些阻力位分别为4月27日高点1,973美元至5月10日低点1,862.50美元跌势的61.8%和76.4%费波纳奇回档位。

阻力位1,931美元触发的修正已基本被逆转，暗示将重拾升势。期铝要继续上涨，守在1,918美元上方很重要。

若跌破1,918美元，将使技术信号暂时转为看跌，可能会再度试探1,905美元支撑位。(完)