专访：伦敦金属交易所没有进一步调降手续费的计划

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透伦敦8月8日 - 伦敦金属交易所(LME)没有进一步降低收费的计划。上周该交易所宣布降低短期交易手续费。业内人士认为此举旨在防止交易量下滑。
LME是全球历史最悠久、规模最大的工业金属交易市场。该交易所上周五表示，在明日至未来15个日历日之内发生的会员交易，手续费下调44%。
LME总裁庄敬贤(Garry Jones)周一回答了如果交易量持续下滑是否有可能进一步降低手续费的问题，他对路透说，“不会。手续费上升或下降不会直接影响交易量。还有若干其他影响因素。”
“我们希望这些让步措施能提高成交量，但也许不会，”他说。
该交易所上周五还称，将对会员以及客户仓位移转费用设限，以容许用户转移大规模未平仓部位来有效管控投资组合；还提出LME Clear调降LME仓位的初始保证金。
庄敬贤说，试图另外开辟一个交易平台取代LME的批评者只是少数。
“他们在讨论建立一个纯电子平台，在讨论现金结算，有时候还讨论取消公开叫价交易。我根本不相信核心会员真的愿意往这个方向走。”(完)
(编译 王颖；审校 白云)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
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