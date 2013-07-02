LME有意调整库存制度 以缩短交付等候时间

焦点：日本央行料维持购债承诺 尽管购买步伐放慢--消息人士
路透东京3月31日 - 熟悉日本央行想法的消息人士表示，尽管购债步伐有放慢迹象，但央行近期并没有打算取消每年以一定规模购买政府公债的松散承诺。
* 提议将仓储进库和出库比率挂钩
* 金属市场初步做出正面回应
路透伦敦7月1日 - 伦敦金属交易所(LME)周一提议全面调整其金属库存制度，若该计划得以实施，将有助于安抚工业客户的愤怒之情，并抑制拥有仓库的银行业者以及贸易商行获利。
在LME注册的几家拥有仓库的公司发现大量增加仓库有利可图，可以收取仓库租金，并且并对交货速度设限。这些公司中包括嘉能可(GLEN.L)、托克(Trafigura)、高盛(GS.N)和摩根大通(JPM.N)等。
其工业客户指责称，该交易所使他们在提取通过LME购买的金属时等候的时间太长，有意从LME管理的全球仓储网中撤出。用户可能最多要等一年的时间才能领到货。
该建议将对等候交付时间超过100天的仓库实现进库和出库比率挂钩。这项建议将征求金属市场意见，有三个月的意见征集期。
“这个新的提案料有助于缓解现状，我们也想听听市场用户是否同意这点。”
市场的初步给予正面回应。一位不满现行制度的行业内部人士表示，这甚至可能是解决困扰LME及其新东家港交所(0388.HK)的良方。
“看来，有人真正思考了这个问题，”该人士称，“而且不仅思考了问题本身，还思考了相关的后果。”
LME现行规定设定了其监测仓库所储存金属的最低交货率，仓库无需运出超过该数额的金属。对于在一个地点持有超过900,000吨金属的仓储公司，每天最低交货量为3,000吨。
举例来说，这意味着在铝库存约150万吨的底特律，希望取回金属的贸易商需要等候一年左右，并在等候期间支付租金。
铝的名义供应量十分充足，但同时，因支付现货交货成本而基于LME现货价格支付的附加费或“升水”，在美国中西部已经达到创纪录的每磅0.12美元左右。
“我认为港交所的动力似乎部分来自于LME部分金属市场的价格疑虑，这些市场价格机制若未完全失灵，看来也正在瓦解中，”麦格理银行分析师Duncan Hobbs表示。
“我认为，判断这是否能解决问题还为时过早，而且这取决于实施什么变革。不过，我认为我们可以相当有信心地说，他们的行动和市场反应都会发生改变。”
**中国药方**
港交所行政总裁李小加周一在博文(部落格)中表示，他把持续居高不下的附加费比作不健康状态，好比肿胀一样，“虽然不会威胁生命，但是非常不舒服，还可能造成长期损害。”
“这不可能通过火箭炮或者外科手术来解决。相反，温和的方式，比如‘中药’，可能才是治疗之道，”李小加称，“这就是磋商的内容。”
李小加去年表示，库存挤压的问题几乎令LME收购案泡汤，他还承诺将采用‘火箭筒’强力应对该问题。
是否实施改革的最终决定料于10月的LME董事会议上作出。如果该提案获采纳，新规将于明年4月1日生效。
根据新的提案，所有在三个月内入库的金属都要计入在内。若等待提货的时间超过100个日历日，仓库将会释出额外的金属，规模由一个计算公式确定。
例如，一家仓库目前需要每日交付3,000吨金属，那么根据新的提案，它每日所需出库的金属至少要比入库金属至少多1,500吨。
而且，如果当前的入库速度超过了最低出库速度，那么这家仓库将被要求交出与超出量相等的金属。
即将卸任的LME执行长Martin Abbott一直宣称，偏低的利率是罪魁祸首，提高最低出货率不会有任何帮助。
当LME去年提高出库率时，仓储企业迅速提高了租金以弥补金属外流增加的损失。行业消息人士已警告称，这种情况可能还会发生。
“人们也会找到变通的办法，”一家欧洲的实货交易商表示。(完)
(编译 李爽/朱晓军/徐文焰；审校 张明钧)
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