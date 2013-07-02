LME有意调整库存制度 以缩短交付等候时间

资料图片：在俄罗斯西伯利亚城市克拉斯诺亚尔斯克的Rusal Krasnoyarsk铝冶炼厂，一名工人经过仓库内的高纯铝锭。 REUTERS/Ilya Naymushin/Files

* 提议将仓储进库和出库比率挂钩

* 金属市场初步做出正面回应

路透伦敦7月1日 - 伦敦金属交易所(LME)周一提议全面调整其金属库存制度，若该计划得以实施，将有助于安抚工业客户的愤怒之情，并抑制拥有仓库的银行业者以及贸易商行获利。

在LME注册的几家拥有仓库的公司发现大量增加仓库有利可图，可以收取仓库租金，并且并对交货速度设限。这些公司中包括嘉能可(GLEN.L)、托克(Trafigura)、高盛(GS.N)和摩根大通(JPM.N)等。

其工业客户指责称，该交易所使他们在提取通过LME购买的金属时等候的时间太长，有意从LME管理的全球仓储网中撤出。用户可能最多要等一年的时间才能领到货。

该建议将对等候交付时间超过100天的仓库实现进库和出库比率挂钩。这项建议将征求金属市场意见，有三个月的意见征集期。

“这个新的提案料有助于缓解现状，我们也想听听市场用户是否同意这点。”

市场的初步给予正面回应。一位不满现行制度的行业内部人士表示，这甚至可能是解决困扰LME及其新东家港交所(0388.HK)的良方。

“看来，有人真正思考了这个问题，”该人士称，“而且不仅思考了问题本身，还思考了相关的后果。”

LME现行规定设定了其监测仓库所储存金属的最低交货率，仓库无需运出超过该数额的金属。对于在一个地点持有超过900,000吨金属的仓储公司，每天最低交货量为3,000吨。

举例来说，这意味着在铝库存约150万吨的底特律，希望取回金属的贸易商需要等候一年左右，并在等候期间支付租金。

铝的名义供应量十分充足，但同时，因支付现货交货成本而基于LME现货价格支付的附加费或“升水”，在美国中西部已经达到创纪录的每磅0.12美元左右。

“我认为港交所的动力似乎部分来自于LME部分金属市场的价格疑虑，这些市场价格机制若未完全失灵，看来也正在瓦解中，”麦格理银行分析师Duncan Hobbs表示。

“我认为，判断这是否能解决问题还为时过早，而且这取决于实施什么变革。不过，我认为我们可以相当有信心地说，他们的行动和市场反应都会发生改变。”

**中国药方**

港交所行政总裁李小加周一在博文(部落格)中表示，他把持续居高不下的附加费比作不健康状态，好比肿胀一样，“虽然不会威胁生命，但是非常不舒服，还可能造成长期损害。”

“这不可能通过火箭炮或者外科手术来解决。相反，温和的方式，比如‘中药’，可能才是治疗之道，”李小加称，“这就是磋商的内容。”

李小加去年表示，库存挤压的问题几乎令LME收购案泡汤，他还承诺将采用‘火箭筒’强力应对该问题。

是否实施改革的最终决定料于10月的LME董事会议上作出。如果该提案获采纳，新规将于明年4月1日生效。

根据新的提案，所有在三个月内入库的金属都要计入在内。若等待提货的时间超过100个日历日，仓库将会释出额外的金属，规模由一个计算公式确定。

例如，一家仓库目前需要每日交付3,000吨金属，那么根据新的提案，它每日所需出库的金属至少要比入库金属至少多1,500吨。

而且，如果当前的入库速度超过了最低出库速度，那么这家仓库将被要求交出与超出量相等的金属。

即将卸任的LME执行长Martin Abbott一直宣称，偏低的利率是罪魁祸首，提高最低出货率不会有任何帮助。

当LME去年提高出库率时，仓储企业迅速提高了租金以弥补金属外流增加的损失。行业消息人士已警告称，这种情况可能还会发生。

“人们也会找到变通的办法，”一家欧洲的实货交易商表示。(完)

(编译 李爽/朱晓军/徐文焰；审校 张明钧)

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