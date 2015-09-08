全球金属：摩根大通将退出LME公开喊价交易，突显电子交易重要性增强

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透伦敦9月7日 - 继此前削减旗下大宗商品业务后，摩根大通 目前正在退出伦敦金属交易所(LME)的公开喊价交易，此举也显示金属电子交易的重要性增强。
LME周一宣布了这个消息，此后参加该交易所圈内交易的金融机构数量便将减少至九个。在其他大多数市场都已转向全电子交易模式的情况下，该消息引发对公开喊价交易命运的质疑。
LME是目前欧洲仅有的一家还在进行公开喊价交易的交易所。
摩根大通表示，退出圈内交易是因为客户偏好已经改变。
“我们是在深思熟虑后做出的这项决定...”摩根大通旗下大宗商品部主管Michael Camacho称，“我们的LME交易现在绝大多数都是电子交易...我们将继续致力于使LME市场变得更加便利。”(完) (编译 许娜；审校 王丽鑫)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”