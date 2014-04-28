LME计划在7月推出交易商持仓报告

巴克莱称3月全球大宗商品资产管理规模降至2,770亿美元
路透4月19日 - 巴克莱在一份报告中表示，3月全球大宗商品总体资产管理规模(Asset Under Management，AUM)从前月的2,820亿美元降至2,770亿美元。
路透伦敦4月25日 -全球最大的工业金属交易所--伦敦金属交易所(LME)周五表示，计划在7月推出自己的交易商持仓报告，提供有关多头和空头仓位的更多数据。这是LME全面性改革计划中的一环。
LME表示，正在征询会员对此报告细节的反馈意见。
LME打算从7月1日开始发布交易商持仓报告，但还要看咨询过程中收到的反馈意见。
LME表示，为了与全球市场保持一致，此报告将采用与美国商品期货交易委员会(CFTC)报告类似的格式。
报告每周公布一次，将提供每日未平仓合约的分类信息。
LME称，会员将面临一些额外的行政费用，但费用预计不多。
提交反馈的截止日期为5月23日。(完)
(编译 许娜；审校 张荻)
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