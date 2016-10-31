LME研究推出锂等稀有金属合约 目前仍处于初期评估阶段--CEO

路透伦敦10月31日 - 伦敦金属交易所(LME)行政总裁庄敬贤(Garry Jones)对路透称，LME正在考虑推出锂、铬铁合金及一些稀有金属合约的可能性，但目前仍处于初期评估阶段。

“应市场要求，锂是我们在考虑的一个品种，在泛亚(有色金属)交易所那场灾难发生后，我们又在研究一些稀有金属品种，”庄敬贤在全球金属行业会议LME Week前说道。

泛亚有色金属交易所成立于2011年，旨在为中国争取到对14种战略及稀有金属的供应及价格更大的全球控制权。

但在今年早些时候，中国有关当局称该交易所从事非法活动。该交易所被投资人指控设下骗取了数百万美元的庞氏骗局，已于去年停止运营。

锂常用于生产电动汽车的电池，该金属已成为投资者的主要关注焦点。今年夏季，中国电池级锂价格大涨至逾2万美元/吨，是上年同期价格的近三倍。

“在评估锂是否可进行实际交易方面，我们有很长的路要走，部分问题在于结算，需要有历史价格数据库以供评估风险之用，”庄敬贤称。

在评估波动率以及交易和结算保证金时都需要参照历史价格。

庄敬贤还称，香港交易及结算所有限公司(0388.HK)旗下的LME还在研究将铬铁合金作为潜在的合约。

LME在8月初时曾表示，计划在2017年上半年推出黄金和白银现货和期货合约，扩大目前包含铜、铝、锌、铅、锡及镍的产品队伍。(完)