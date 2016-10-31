LME研究推出锂等稀有金属合约 目前仍处于初期评估阶段--CEO

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伦敦10月31日 - 伦敦金属交易所(LME)行政总裁庄敬贤(Garry Jones)对路透称，LME正在考虑推出锂、铬铁合金及一些稀有金属合约的可能性，但目前仍处于初期评估阶段。
“应市场要求，锂是我们在考虑的一个品种，在泛亚(有色金属)交易所那场灾难发生后，我们又在研究一些稀有金属品种，”庄敬贤在全球金属行业会议LME Week前说道。
泛亚有色金属交易所成立于2011年，旨在为中国争取到对14种战略及稀有金属的供应及价格更大的全球控制权。
但在今年早些时候，中国有关当局称该交易所从事非法活动。该交易所被投资人指控设下骗取了数百万美元的庞氏骗局，已于去年停止运营。
锂常用于生产电动汽车的电池，该金属已成为投资者的主要关注焦点。今年夏季，中国电池级锂价格大涨至逾2万美元/吨，是上年同期价格的近三倍。
“在评估锂是否可进行实际交易方面，我们有很长的路要走，部分问题在于结算，需要有历史价格数据库以供评估风险之用，”庄敬贤称。
在评估波动率以及交易和结算保证金时都需要参照历史价格。
庄敬贤还称，香港交易及结算所有限公司(0388.HK)旗下的LME还在研究将铬铁合金作为潜在的合约。
LME在8月初时曾表示，计划在2017年上半年推出黄金和白银现货和期货合约，扩大目前包含铜、铝、锌、铅、锡及镍的产品队伍。(完)
(编译 侯雪苹；审校 白云)
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