重发-《HOME专栏》金属市场仔细揣摩LME马来西亚仓库谜团

(重发以调整格式；本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home;编译 许娜/孙茉莉/王颖

路透伦敦3月18日 - 伦敦金属交易所(LME)周一警告，可能不得不暂停为马来西亚的仓库出具仓单，这无疑是向用户抛出了一枚炸弹。

马来西亚将从2015年4月1日开始实施商品和服务税(GST)新规，问题在于，新规是否适用于LME注册金属。

在发给会员的通知中，LME称“几个月来”一直试图从马来西亚当局那里弄清新规细节，但仍有一些问题“没弄清楚”。

成为LME交割地的前提条件是，库存内的金属会被当地政府免税。因此，LME表示，可能不得不从7月1日开始暂停为柔佛(Johor)和巴生港(Port Klang)两个仓库出具新仓单。

最终，这也许只是虚惊一场。

LME发出警告，可能只是为了推动与马拉西亚当局陷入停滞的谈判。此外，马拉西亚税务官员今天已经开腔安抚市场，称事情将在4月最终期限到来前得到解决。

不过，马拉西亚的这两个交割地存放着大量金属。比如，当地存放的锡在LME整个仓储系统中就占了近85%。

这对于库存变化、价差和直接价格将产生的影响，分析师和交易商现在还摸不着头脑。

**重要的交割地**

柔佛和巴生港分别在2004年和2009年成为LME交割地。

之后，这两个仓库便成为LME主要基本金属的存储和交割中心，尤其是锡、镍、铅和铜。

下表显示了截止本文撰写时这两个仓库所持LME金属的情况：

锡 镍 铅 铜 锌 铝

柔佛 3,275 213,390 46,050 55,075 4,650 26,125

巴生港 5,325 0 35,525 9,700 15,300 16,075

在整个仓储系统中的占比%

84.5 49.5 34.9 19.0 3.8 1.1

嘉能可旗下仓储公司Pacorini是柔佛和巴生港的主要LME仓储业者，2月底在柔佛和巴生港库存分别为305,400吨和40,900吨。

不过仓储业者Steinweg和H&M Warehousing在柔佛亦持有大量库存，Edgemere Terminals在巴生港的金属库存位列第二。

**库存变动**

当然理论上来说，在4月1日之前不会有什么改变，而且若LME没拿到新税则的豁免，那么也确实将是一切照旧。

不过从实际面来看，市场倾向于提前动作，借用标准银行分析师Leon Westgate的话称：“受波及的镍市、锡市、铅市、以及影响程度较小的铜市，都很可能作出有如LME规则将变动的反应。”

主要问题并不在于未来金属的流动。LME用户并没有缺乏亚洲其他交割地点的问题。

无法确定的是已经存放在柔佛和巴生港的金属会如何，不论是拥有LME仓单，还是放在相同地点但没有LME仓单。

GST新税似乎不会适用于为了从马来西亚出口而交割的LME金属。

不过GST可能会适用于不同仓库间及仓库内部之间的交割金属，如此一来将事关重大，因为在柔佛有大量金属经常在注册仓单、取销仓单、无仓单的状态之间变换，特别是镍。

最明显的两种反应将是，仓库运营商将会竭尽全力吸纳更多金属库存，而从事实货操作者，则会在截止日期前千方百计要将金属运出马来西亚。

今日的LME库存报告当然也昭示了马来西亚库存活动的加剧。

柔佛共有44,225吨铜取消仓单，巴生港还有5,425吨。

这两个交割地均有大量铅流入，柔佛1,325吨、巴生6,550吨。

这两种现象可能都与马来西亚税政变化毫无干系，因为目前正值3月第三个周三这个主要交割日。

但铜仓单的大量取消，还是与近期流入加速以及LME库存迅速增长的主流趋势形成鲜明对比。

**价差和价格**

本周的主要交割日也令市场对价差或直接价格无法解读太多。价差总体有所收窄。

在LME主要交割日前后，经常会有流动性不足现象以及随之而来的价差波动。

但可供LME结算却无法进行实物交割的铜(出口铜除外)这么多，这肯定说明了什么，不过目前还不清楚。

渣打银行的Westgate表示，鉴于存放在柔佛的大量镍金属缺少仓库交割选择，镍价差的表现将出现分化，即期合约价差大，而远期合约价差小。

“对锡的影响甚至会更大，特别是在当前印尼出口迟滞/停滞的情况下，”他说。

或者说，也许马来西亚持有LME锡和镍仓单的投资者干脆将卖出？

这两种金属昨日均下挫，而LME三个月期锡今天上午进一步下滑，跌至每吨17,125美元低点，为2012年8月以来首见。