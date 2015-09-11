LME就推出贵金属衍生品展开磋商--执行长

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透孟买9月10日 - 伦敦金属交易所(LME)执行长Garry Jones周四表示，LME正在与黄金产业展开磋商，讨论推出贵金属衍生品。
“伦敦没有上市的贵金属衍生品。很多人说希望有这种产品；我们真的很想能清算黄金、白银和其他贵金属，”他在孟买对记者表示。
“作为交易所...我们想与市场成为伙伴。”
他说，参与谈判的将有伦敦金银市场协会(LBMA)和世界黄金协会(WGC)。
“我们有技术来做这件事，目前正在进行磋商。但如果真的要做，则将在明年推出。”
Jones没有提供具体时间表，并称此事将取决于监管环境。
今年稍早，伦敦金银市场协会委托顾问公司安永来评估伦敦黄金市场，并就进一步发展提供建议，其中包括创建黄金交易所的可能。
但该协会执行长曾于6月份对路透表示，成本偏高的前景削弱了交易所上市模式对参与者的吸引力。
伦敦金银市场协会发言人周四就Jones的言论发表评论时称，“我们一向乐于讨论黄金市场的发展问题，但在当前阶段，我们尚未就此展开正式洽谈。”
伦敦交易员表示，在伦敦推出新的衍生品合约可能比较难。
“很难相信，市场对又一份黄金衍生品合约会存在需求，”一名市场参与者表示。“事实上，市场某些部分流动性本就不足，为什么还要再摊薄流动性呢？纽约商品期货交易所(COMEX)黄金期约已经交易20多年了，仍是黄金期货市场的主流合约。”(完)
(编译 王颖；审校 龚芳)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。