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2017年7月13日 / 凌晨4点37分 / 2 天前

LME是新基本金属交易平台NFEx的最佳清算机构--消息人士

路透新闻部

1 分钟阅读

路透伦敦7月12日 - 据熟悉情况的消息人士透露，伦敦金属交易所(LME)是为基本金属新平台NFEx清算交易的最佳选择，因为对于希望两个场所都用的交易商而言，这会是最有效的一个方案。

NFEx将为铜、铝等基本金属交易提供平台，计划2018年第一季末投入运营，将效仿LME相关合约。

消息人士称，NFEx正在与LME、洲际交易所(ICE)(ICE.N)、新加坡交易所(SGX)(SGXL.SI)和芝加哥商业交易所集团(CME Group)(CME.O)磋商。

“我们正在与数家领先的大宗商品清算机构进行商业谈判，其中一些磋商进展要相对快一些，”NFEx运营长Mark Bradley称。

ICE、SGX和CME均不予置评。

LME称，“我们欢迎可提升市场交易量的新创新。面临任何可能的业务契机，我们始终愿意讨论我们认为有望实现共同成长的潜在领域。”

NFEx在正式营业之前，还需经过英国金融市场行为监管局(FCA)对其多边交易设施(MTF)身份的授权，为此NFEx最低资本金须达到73万欧元并且拥有维持两年以上运营所需的足够现金。消息人士称，NFEx最低资本金已达标。

预计NFEx将在8月初之前申请FCA批准。(完)

编译 刘秀红；审校 王洋

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