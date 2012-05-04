LME为金属仓库操纵行为画出红线

2011年7月22日拍到的伦敦金属交易所的大楼。 REUTERS/Paul Hackett

* 仓库操作策略有向铜扩展的苗头

* 铜委员会敦促LME采取行动

* 有些人不乐见取消荷兰Vlissingen港口的铜交割权

路透伦敦5月3日电---尽管伦敦金属交易所(LME)似乎容忍扭曲铝市场的存储策略,但它不太可能允许银行和贸易公司利用其仓储规则在其它金属市场造成扭曲.

LME上周取消荷兰Vlissingen港口的铜交割权,以此表明了上述立场.行业消息人士认为这是一种警告,市场参与者不能滥用LME规则,通过囤积金属并迫使客户在仓库外面排长队等候来获利.

LME四年来第一次采取这种行动,将主要影响贸易商嘉能可(GLEN.L)及其旗下的Pacorini Metals部门.Vlissingen有31个仓库,其中的29个属於该部门.

"LME开始发威了,因此人们可能会收敛一些,"欧洲一名经常批评LME仓库政策的行业消息人士表示,"我认为LME已经实在忍无可忍了,他们一定会采取更多措施."

交易所规则允许仓储公司每天只释出一小部分库存,比日常的入库量小得多.客户排除等候金属出库,同时还要向仓库支付租金.

直到现在,LME似乎还在容忍市场参与者对铝采取类似策略.银行和贸易公司也在大量使用铝作为融资交易的抵押品.然而,铝市场长期供应过剩.

有迹象显示,上述仓储把戏正在蔓延至更为稀少的铜身上.而这亦刺激LME铜委员会敦促LME董事会采取行动.

"这是一个警告,"一位重量级的金属交易商称,"这些把戏正在扭曲市场.欧洲铜市本身就紧俏,把铜出库排在等待铝出库的长队之後,人为地导致铜市更加紧张."

铜在Vlissingen的注册量为2,175吨,远低於铝的约100万吨,而且等待铝出库的时间排了大约有一年.任何想要购买铜及进行实物交割的人,将不得不排在等待铝出库队伍的後面.

"人们在抱怨,因为仓库里有铜,却得不到.而且人们亦担心,这将是未来铜市更加严重扭曲的开始,"这位交易商谈到,"铜委员会对此十分关切."

该委员会的决定可能会引发反对."我认为一些人会有些许不满.我指的一些人是嘉能可和Pacorini,"这位交易商说.

嘉能可拒绝发表评论.

金属仓库是由LME监控的全球网络的组成部分.LME是全球工业金属交易所的领头羊,旨在确保经由其合约交易的金属可以可靠地交割.批评人士抱怨道,仓库操作策略影响了LME的这一目标.

**激励**

Vlissingen仍是焦点所在.有传言称,几大笔铅订单当中的货物正运往该港口,这些订单在上周LME数据中有所反映.据称Pacorini正以激励手段吸引生产商将金属存放到它的仓库.

其策略是一旦接收到这些船货,就将把它们重新投入市场,意味着任何手中还有仓单的LME交易商,都不得不向这家仓储公司支付租金,并且之後可能不得不排在队伍的末尾.

一名LME发言人称,对於具体某个金属合约在哪里交割合适,需由LME八个金属委员会中相应负责该合约的来做出建议.

"如果其它地方出现扭曲,我确信会有人站出来说,'我们为何不采取跟铜委员会类似的措施?'"这名交易商消息人士称.

这种仓储博弈并不是新现象.金融危机爆发後,银行和大宗商品交易商都买入仓储公司.高盛(GS.N)拥有的Metro也曾被指责在底特律囤积铝.

"Metro没有在底特律过度增加其它金属库存."该交易商消息人士称.

但其它地方或许存在问题.

LME铜库约存有半数在美国新奥尔良和圣路易斯仓库.因准备从仓库调出而取消的仓单占总库存的四分之一,不过等待调出的队伍很长.

一欧洲制造商最近在马来西亚提取铜时受阻."我们购买了一些铜库存,发现需要等两个月左右才能拿到,但我们现在就需要,"公司一消息人士称.

LME以前曾对上述操作进行过打压.1998年曾禁止Metro向其长滩(Long Beach)和洛杉矶仓库继续存入铜.

当时工业用户担心,LME批准的交割库存的总库存,有80%在加州.

上次取消金属库存地资格是在2008年,当时不莱梅,热内亚和泰恩&威尔从铜库存地除名,以反映全球贸易流动格局的改变.

"这是非常微妙的平衡,每个人都觉得很恼火,确实是这样,"欧洲制造商的消息人士称.

"不过法律上,这有些像雷区.LME要做的很多.我能认为他们可以解决么?我觉着他们会在在合法范围内努力解决的."(完)