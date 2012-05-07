金属交易商找出逃避监管新窍门

2011年5月18日在塞尔维亚城市Krasnoyarsk跑大批的仓库中的铝锭。 REUTERS/Ilya Naymushin/Files

* 库存和仓库成为交易商手中的新棋子

* 交易商称,嘉能可占据铜市主导地位

* 伦敦金属交易所试图应对交易商新手段

路透伦敦5月4日电---交易商又一次走在了监管机构的前面,给金属市场造成供应紧张的状况.

通过囤积居奇来逼高价格大赚一笔的手法早已有之,一些人又从中玩出了新猫腻.

伦敦金属交易所(LME)监管者1996年发现住友商事交易员Mr Copper在长达10年里控制了全球每年5%的铜供应後,曾试图阻止他.

监管者随後略微调整了相关规定,将控制任一种金属逾半数库存和现货仓位的定义为"主导地位持有者(dominant holders)",并阻止其利用所持仓位牟利,强迫其以微不足道的获利出让金属.

但现在,一些交易商涉嫌在全球范围内转移数以百万吨计的库存,并从LME注册仓库中转出一部分库存,以确保其仓位符合监管机构要求,同时垄断市场.这些交易商往往拥有储存金属的仓库,以帮助完成这种操作.

"这个界限很微妙.交易商在符合(市场滥用规定)要求上越来越老道."法国兴业银行驻伦敦分析师Robin Bhar指出.

但LME要在5月7日前接受有约束力的收购要约,目前正被收购方密切关注,该交易所或许必须消除围绕其防止市场滥用规定和数据透明度的质疑.

交易商称,目前铜市供应吃紧.铜价在3月初陷入逆价差,暗示供应严重不足.

许多受访人士称,大宗商品交易商嘉能可(GLEN.L)在LME期铜交易上占据支配地位.嘉能可拒绝置评.

部分LME用户呼吁,要深入调查仓库金属取货长时间延迟、融资交易、仓库所有权和主导仓位之间的相互联系.

"LME,或许也包括整个市场,都需要重新审视该问题...这个系统并不完美,招致很多批评,也让人不满.应当放开手脚做出一些明智的回应."Bhar表示.

其他人称,目前存在囤积居奇行为,可能造成市场供应严重短缺.

"或许非常非常有趣,一两年後当需求真的进来时,结果可能非比寻常."VTB Capital分析师Wiktor Bielski说道.

**库存的游戏**

虽然LME对从即将到期的头寸上的获利存在上限规定,但交易商有数种方法可通过大量持仓来反复赚钱.

方法之一是将交易所场外执行的现货业务的价格和升水保持在高位.

"即便我们未从(根据LME规定的)放贷中赚到任何钱,但实货业务的收益却足以弥补这块,"一位交易商表示,他所在的公司去年持有大量仓位.

长期以来,嘉能可等贸易公司一直在金属市场上占据优势地位,因其对现货市场的讯息了如指掌,很多大银行也已效仿这一模式,将其业务拓展至实货金属交易和仓储领域.

库存和大规模持仓的关系目前已成为铜市的焦点,LME现货对三个月期货升水在近几周跳升至三年半最高,且邻近的明日/次日(tom/next)价差亦大涨.

如此一来,紧张的局面便因全球库存失衡而延伸至LME市场,这为交易商实施挤压痛点的措施营造了完美的氛围.

去年10月以来,LME库存已减少近一半,至三年多以来最低,而上海保税仓库中的库存估计已上升超过一倍,多达65万吨.

与此同时,有逾三分之一的LME库存正在等待出库,但无法进入市场,使人愈发担心部分行动旨在挤轧市场.这些库存中有超过一半位於美国的仓库.

"LME在美国库存的减少,或部分因为大型交易商注销仓单,以加剧市场紧张,并为今年稍晚进行一波大规模的挤仓做准备,到时候中国的买盘或将再度加快,"Bielski表示.

LME的数据显示,有一方控制着LME库存和现货头寸总量的一半有余,使得其持仓占据主导地位.该持仓一度大增至90%以上.

LME未公布上述持有者的身份,但交易商表示,其为全球最大的上市商品交易商--嘉能可.

嘉能可拒绝透露其是否就是这个持仓者,该公司常常回避讨论其在金属市场的仓位或其仓储活动的细节.

随後,又一个占据主导地位的持仓者出现了,交易商称,这是另一家贸易商,或者是一家大银行.

大型贸易商或银行通常需要持有大规模头寸,以为其客户提供金属来源.LME指出,其规定旨在允许合法交易,但在大规模持仓扭曲价格及绑架消费者时限制利润.

LME执行长Martin Abbott今年稍早对路透表示,LME允许参与者建立所需规模的头寸,"但若要将其带入结算的话,我们会促使你放弃这些头寸,这就是我们所做的,而且运行起来似乎也不错."

**绵密业务网络**

嘉能可在金属行业的业务网络分布广泛,自己拥有矿藏,同时也作为中间商出售其它公司的矿石.

去年嘉能可上市时曾表示,它在好几种金属的全球交易市场中占有很高市场份额:锌市场占60%,铜和铅分别占50%和45%.

嘉能可还控股金属仓库运营商Pacorini,自2008年全球金融危机爆发,促使一些央行降息至近零水准以来,金属仓储行业的生意一直很红火.

商品贸易商托克(Trafigura)TRAFGF.UL和来宝集团(NOBG.SI),以及高盛和摩根大通(JPM.N)等银行都拥有自己的仓储部门.巴克莱(BARC.L)则在一家仓库公司拥有持股.

去年有交易商称,巴克莱在LME镍和铅两种金属拥有压倒性的仓位.但巴克莱当时拒绝作评.

LME表示,同属一家母公司的仓储部门与其它在LME交易的部门之间,一定要建立严格的"防火墙",但依然不断有人投诉,要等很久才能拿到仓库中的金属,这些仓库堆满了因融资交易而被锁定的金属.

铝和锌市盛行融资交易,在这类交易中,一家银行买入近月金属合约,然後马上通过远期合约卖出牟利,通过价差和敲定低价存储金属的交易来赚钱.

在许多仓库里,LME规定的每日最低金属交付数量,比起等待出仓的数量相对很小,因此造成长达好几个月的等待期,仓储公司则有丰厚的租金收入.

一些交易商和分析师表示,严重的等候拿货问题助长了逼仓行为,因为如果金属送进大量仓单遭积压的仓库,就会困在仓库,导致出现供应紧张.

LME已采取了有限的应对措施,将从7月底起禁止荷兰Vlissingen港口的仓库接收更多的铜,交易商认为此举是试图防止铜被锁定在仓库中.

据LME数据,Vlissingen港口31个经LME核准的仓库中,嘉能可控股的Pacorini拥有其中的29个.

LME还采取行动提高仓库每日最低的锡和镍交付数量,因为"担心锡和镍的交割被困在等待行列之中,而这正在影响取得能力."

交易商和分析师表示,这些措施或许能解决某些特定的瓶颈,但有必要采取更加全面的政策.

市场亦质疑,LME对主导性仓位规模的定义,目前在某些情况下是否会因为库存融资交易而显得不够贴切.

主导性仓位的一个关键组成要素,是以某一方控制的"实时"仓库库存为基础.但就很多金属而言,由於存在融资交易,消费方可取得的实际自由流动库存远比LME数据显示的要少,只有LME合规部门才知道确切的自由流动金属库存总数.

有交易商指出,除了库存以外,持有大规模仓位的业者可以非常精妙操控,让手中的持仓比例只比50%略微低一点,因为达到50%,LME就会出面监管.

"知道他们怎麽做吗?"一位交易商问到."就是确保(大规模仓位)不留到(交割日),并对其它期限的合约进行逼仓.这并不难,容易得一塌糊涂."(完)