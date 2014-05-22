焦点：LME镍库存虽高 但不太可能终结镍价升势

路透伦敦5月21日 - 全球镍库存偏高，虽令一些投资者感到担忧，但这不太可能结束1月开始的镍价涨势，因为部份库存是无法取得的，而其余库存仍不足以弥补印尼停止供应的缺口数量。

分析师称，部份库存已经准备交割，另外一些库存被融资交易锁住，还有一些库存由中国生产商和投机客紧紧把持，只有在不得已情况下才会释出。

伦敦金属交易所(LME)指标镍价今年迄今已累计涨逾40%，因镍最大出口国印尼发布未加工镍矿石出口禁令，引发供应严重短缺的疑虑。

自1月12日印尼实施这项禁令以来，LME镍库存已共计增加7%。一些人士称，库存上升证明对供应缺乏的担忧被夸大，镍价遭到过度炒作。

投资者的紧张情绪反映在近期LME镍价的剧烈波动。指标期镍CMNI3合约上周涨至每吨21,625美元，创下27个月以来最高，但随后两天又暴跌11%。

周三午盘时LME期镍跌2%，至19,420美元。

花旗分析师David Wilson称，鉴于LME库存只是市场的其中一环，通常在其他来源耗尽时才动用，因此LME镍库存目前仍然偏高并不令人惊讶。

“LME差不多是镍市的最后选择，因此你永远可以预期镍市的其他领域会先有反应，这正是我们所看到的情况。”

他称，不锈钢生产企业会先往镍废料设法取得原料，然后再往铁镍合金，最后才会救助于LME的精炼镍库存。不锈钢厂商在全球镍需求中约占三分之二。

在市场供应过剩的数年期间，LME精炼镍库存MNISTX-TOTAL不断累积，过去两年增加165%，3月时触及286,674吨的纪录高位。

德国商业银行是对镍库存较高持谨慎态度的机构之一，在近期一篇研究报告中指出，LME库存可以满足全球近两个月的需求，结论是：“目前市场价格消化了太多想像成份。”

目前为止，LME镍库存几乎没有比3月高位下跌多少，周三时为280,020吨，但部份镍库存是无法取得的，而且有迹象显示库存将很快开始下降。

注销仓单库存目前占总库存的43%，而实际上已无法再取得。所谓注销仓单库存，是指这些库存的持有者已通知LME准备出货。

麦格理商品研究主管Colin Hamilton称，约一半的LME库存存放在马来西亚柔佛州，但似乎很大一部分遭融资交易锁住。“所以可取得的LME库存可能有限。”

Wilson称，从期货曲线朝逆价差方向发展来看，也有迹象显示LME镍正在趋向短缺。所谓逆价差就是近月价格高于远期价格。

“10月/11月期货变成相当深的逆价差...反映了今年下半年中期之后供应非常紧俏，可以预期在那之前将见到库存下降。”

LME镍库存和价格变化走势图 link.reuters.com/xyv36t

**囤积矿石库存**

据德意志银行分析师Grant Sporre指出，除了LME镍库存较高之外，由于预期印尼将发布禁令，中国生产商去年增加镍矿石库存，在印尼公布禁令时，中国已囤积约32万吨镍矿石。

他称，这些足以维持约八个月的含镍生铁生产。含镍生铁在中国是精炼镍的替代品。

分析师和交易商称，2月底以来中国镍矿石价格已上涨逾一倍，许多市场业者预计价格将进一步上涨，持续进行囤积，。

Wilson称，规模较小的含镍生铁生产企业已开始受到影响，因为矿石库存集中于较大型生产企业或交易商手中。

他预计LME镍价将持续上涨，明年将升逾每吨30,000美元，较当前水平涨逾50%，因今年下半年市场进入短缺状态，而且实货短缺开始发挥影响。(完)

(编译 于春红; 审校 蔡美珍)

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