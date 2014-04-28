全球商品：LME计划在7月推出交易商持仓报告

台湾股市：基本持平，电子和金融股微升
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透伦敦4月25日 - 全球最大的工业金属交易所--伦敦金属交易所(LME)周五表示，计划在7月推出自己的交易商持仓报告，提供有关多头和空头仓位的更多数据。这是LME全面性改革计划中的一环。
LME表示，正在征询会员对此报告细节的反馈意见。
LME打算从7月1日开始发布交易商持仓报告，但还要看咨询过程中收到的反馈意见。
LME表示，为了与全球市场保持一致，此报告将采用与美国商品期货交易委员会(CFTC)报告类似的格式。
报告每周公布一次，将提供每日未平仓合约的分类信息。
LME称，会员将面临一些额外的行政费用，但费用预计不多。
提交反馈的截止日期为5月23日。(完) (编译 许娜；审校 张荻)
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透香港4月20日 - 中国招商局集团旗下太阳能电站开发商--联合光伏获中国华融增持股份，该股周四盘中冲高5%至22个月高位后转跌。