焦点：LME拟在2017年上半年推出黄金和白银现货和期货合约

2011年7月22日，资料图为伦敦金属交易所内的交易场景。 REUTERS/Paul Hackett/Files

路透伦敦8月9日 - 伦敦金属交易所(LME)周二表示，计划在2017年上半年推出黄金和白银现货和期货合约，扩大目前包含铜和铝的产品队伍。

这家拥有139年历史的老交易所正与拥有Barrick Gold(ABX.TO)和Goldcorp(G.TO)等金矿企业支持的行业组织--世界黄金协会(WGC)合作，并且获得五家银行与自营交易商OSTC的支持，这几家公司承诺提供流动性。

“该倡议一直受到提高市场透明度、支持和帮助监管改革、增强贵金属市场活力以及扩大市场准入渠道的需求所推动，”LME及其母公司发表声明称。

由于在2012年伦敦银行间拆放款利率(Libor)操纵丑闻中，有证据显示银行业者操纵价格，此后金融市场透明度成为监管部门的一个主要关注点。

随着监管者持续对商品市场进行检视，金市也准备迎接进一步改革，最终可能涵盖一项强制性的中央清算方式，或更昂贵的双边交易。

银行与金市运营方想方设法维护伦敦身为全球主要交易中心的地位，同时加强金市的透明度。黄金市场历史悠久，可回溯至17世纪。

另一个行业机构--伦敦金银市场协会(LBMA)也在去年10月另外要求交易所与技术公司竞标黄金交易所或清算平台的服务。LBMA会员多为银行、精炼厂与交易商。

伦敦目前主宰全球黄金场外交易市场，每年交易量估计为5万亿(兆)美元，此外，黄金期货指标则由纽约商品期货交易所(COMEX)期约订定。

LME计划进行黄金实货、期货与期权合约交割。黄金交割的单位料为100盎司(目前价格约为133,600美元)，白银则为5,000盎司。所有合约皆透过LME交易所的清算系统--LME Clear进行清算，LME Clear每年概略交易量为12万亿美元。

**流动性**

世界黄金协会首席执行官施安霂(Aram Shishmanian)称，他们起初与大约30家公司接触，但只有高盛(GS.N)、摩根士丹利(MS.N)、法国外贸银行(Natixis)(CNAT.PA)和法国兴业银行(SOGN.PA)承诺支持这些合约。

在2014年贵金属基准改革后，银行变得更加谨慎。监管层对贵金属基准进行改革，旨在防止操纵市场的企图。

贵金属基准被生产商、消费者及投资者广泛地用来进行贵金属贸易并衡量其价格。黄金和白银属于由英国金融市场行为监管局(FCA)监控的八大主要市场基准价格。

LME行政总裁庄敬贤(Garry Jones)对路透称，该交易所将考虑将现货和期货合约扩大至这两种贵金属。

LME在2014年暂停了OTC黄金和白银交易的清算服务，当时包括瑞银(UBSG.S)和摩根大通(JPM.N)在内的做市商停止提供数据参与定价机制。(完)