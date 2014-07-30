《HOME专栏》LME仓储改革 全变了还是什么都没变？

撰稿 Andy Home

路透伦敦7月29日 - 至少从表面看来，伦敦金属交易所(LME)仓储业务在过去一年发生了很多变化。

但深究一下就会发现，很明显，基本结构性问题仍然存在。如果LME希望改进交货系统，还有更多工作要做。该系统导致LME与一些用户关系破裂，还在美国惹了不少官司。

LME已经采取的努力包括，增加了三个新交货地点，将全球仓储网络延伸到到台湾高雄、荷兰穆尔代克、以及美国巴拿马城(仅储存铜)。

Whelan Metals、BTG Pactual和Independent Commodities Logistics等几家新运营商已经加入注册仓储公司之列，Erus Metals和Scale Distribution等其他规模较小的业者也扩大了业务。

提货排队数量减少，将使LME获得一些满足感，尽管其建议的将入库率与出库率挂钩的改革方案还在英国的司法体系中受阻。

由LME委托、对其仓储体系的物流和司法方面进行审查的结果尚未公布。两者都可能与LME对当前排队模式的整治具有同样重大的意义。当前的这套体系已被底特律的Metro和荷兰弗利辛恩的Pacorini非常有效地加以利用。

不过，即便进行了这样一系列改革，LME的实物交付功能仍由几家业者主导，而且更麻烦是，是由一些与部分全球最大商行有关联的运营商主导。

**有人开始打退堂鼓**

若不计存储钢铁的仓库，LME注册的仓储单元总数在过去12个月间从678个小降至666个，主要因为那些有人排队提货的公司在减少仓储单元。

LME仓储单元数量自2013年7月以来的变化情况图表：link.reuters.com/gak52w

LME仓储单元数量自2012年7月以来的变化情况图表：link.reuters.com/hak52w

拿Impala Terminals来说，这家之前名为NEMS、后被东家托克(Trafigura)改名的公司试图在安特卫普吸引商家来排队的努力从来没有真正实现过。

快速扩建仓储能力却带来相反的结果，由于Impala逐步减少对LME系统的布局，它在安特卫普的仓储单元数量从去年7月的26个降至12个。

目前属于高盛，但已开始对外出售的Metro公司去年的仓储单元减少了12个，继续踏着两年前迈出的退出步伐。

除了在底特律的核心LME仓库外，Metro几乎在缩减所有其他地方的仓储空间。Metro在底特律仍有27个仓储单元，截至6月底，这些仓库里存放着141万吨金属。

就连嘉能可旗下曾大力扩张的Pacorini也在缩减仓储能力，其在荷兰弗利辛恩的仓储单元减少了12个，降至41个。这仍是单独一家公司在单个地区拥有的密集程度最高的仓库，其中的金属保有量也是LME系统中密集程度最高的，截至6月底有216万吨。

缩减弗利辛恩仓库的部分影响被Pacorini在其它地方扩建仓库所抵消，尤其是在新奥尔良，Pacorini在当地新设了几个仓库，其拥有的仓储单元总数因此升至34个。

以两年的时间框架来看，仓储能力降幅最大的公司是Henry Bath，净减少了28个单元。然而，这似乎与排队问题无关，Henry Bath的仓库也没人在排队等候，只不过是公司出售前进行重组的结果。摩根大通在向贸易商摩科瑞打包出售一系列大宗商品资产，其中就包含了Henry Bath。

**其他仓储商介入**

其他仓储商已经介入或扩大LME仓库储量，大概它们认为在底特律和弗利辛恩的提货排队日益缩短，将转化为LME库存的更广泛分布。

这在底特律尤为明显，当地出现了三家新仓储商，但Whelan Metals更像是回归而非首演。在Metro于2010年售给高盛之前，Bill Whelan被誉为Metro大规模扩张的最初策划者。

麦格理银行和Orion Finance拥有的Scale Distribution也开了新仓库，将定制仓储模式从利物浦延展到底特律和佛罗里达州巴拿马城。

巴西投行BTG Pactual的新仓储分支也加入了混战，在底特律、欧文斯伯勒，最近还在新加坡开设了仓储单元。

来宝集团旗下的Worldwide Warehousing Solutions(WWS)是底特律第二大仓储商，截止6月底拥有五个单元和1.81万吨注册金属。

WWS没有在底特律再增设机构，但该公司将业务扩展到了安特卫普和弗利辛恩，将单元总数从两年前的10个增加到17个。

巴克莱和钢铁贸易商Metalloyd联合拥有的Erus Metals也在安特卫普增设三个单元达到六个。

不过，LME小型仓储商的这种增量扩张还是比不上该领域巨头世天威(Steinweg)。

世天威过去一年净增八个单元，总数增加到175个，即便金属储存量不是第一，但在注册仓库数量方面也从Pacorini手里夺回了头把交椅。

**四巨头**

LME仓储网络眼下的实际问题究竟是什么？

它仍然被“四巨头”所掌控，也就是(依次为)世天威、Pacorini、Metro和Henry Bath。

这四家公司现在运营着505家LME注册仓库，占仓库总数的76%。

此外，若将四巨头同仅次于它们的最大规模的企业进行比较，可以看出存在明显差距。CWT运营着28家仓储单元，相比之下四巨头中规模最小的Henry Bath也控制着70个仓储单元。

各仓储公司拥有的仓库数量比重图表：link.reuters.com/pak52w

仓储公司持有的LME注册金属库存图表：link.reuters.com/xak52w

如果从仓储金属数量的角度来看，四巨头的主导地位就显得愈发突出。

截至6月底，四巨头在整个LME仓储系统所占的金属储存比例近96%，Pacorini握有的份额最大，在总量为650万吨的库存中所占比重略超过一半。

CWT在小型仓储公司中领跑，但是截至6月底仅持有97,400吨，与Henry Bath的503,700吨相比还相差甚远。

刚刚加入的仓储商几乎根本没有注册金属库存。这些商家或许已经争取到一些金属库存业务，但即便如此，鉴于注册金属和非注册金属的储存成本存在差异，他们的营收也将少得多。

当然，这在很大程度上是Pacorini和Metro造成排队现象的后果。从派对提货方收取的费用又被用来吸引更多的金属库存；只要库存达到一定的水平，就可通过这一模式自我维持。

LME的新提货规定直接针对这一模式。虽然围绕新规还存在法律争议，但它似乎已经改变了仓库运营商的行为方式。

不过，即使排队现象开始好转，四巨头的控制力会减弱多少仍不得而知。如果LME恢复到原有的仓储模式，即金属将流向库存费率最有竞争力的仓储商，看起来这仍然有利于可通过规模效应降低成本的企业，尽管一部分后来者认为它们将能取得盈利。

**打不破的关系？**

仓库所有权持续向金属市场大户集中，也削弱LME仓储改革。

这类“关系”运营目前仍在LME注册仓储单元占了62%，较一年前的64%仅小幅下降。

世天威(Steinweg)被视为“独立”仓储业者，尽管过去与实货贸易公司Raffemet之间有过复杂的集团关系。内部人士辩称，这些联系都已经打破，因此应该暂且先信任世天威。

截至6月底，世天威拥有87万吨登记金属库存。其他独立仓储运营商持仓总计仅12.6万吨。多数手中根本没有库存。

这并非暗示LME严格的“中国墙”规定无效。“中国墙”规定禁止贸易商的仓储和交易业务互相交流敏感信息。但举例来说，嘉能可旗下仓储公司存放的LME金属居冠，很自然会让人觉得其中有问题。

高盛的Metro最后归宿如何、摩科瑞(Mercuria)是否会继续留下仓储事业Henry Bath，仍有待观察，但显然BTG Pactual等业者认为，LME仓储业务是实货交易业务的附属品。

集团业务关系不利于提高LME仓储竞争，因为这些集团业者所要存放的金属最多。存放到集团相关企业，能降低仓储成本。真正独立的业者就没有这些先天优势。

LME以法律手段改变这种仓储业现象的可用空间不大。等它公布法律检讨结果后，我们就会知道到底有多大空间。

但这确实凸显出，强制消除排队现象，可能只是重整LME仓储局面的微小第一步。

随着新业者加入，LME仓储或许看起来竞争更激烈。但四巨头仍然是主导，其中三家的东家都是交易商，一家一直到不久前还与交易商有关连，说明了竞争加剧只是假象。(完)

(编译 石冠兰/白云/朱晓军/洪曦/王丽鑫； 审校 李春喜/徐文焰/蔡美珍)

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